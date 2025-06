Por Carolina Biedermann

La interna de la Unión Cívica Radical de Córdoba comenzó con una velocidad que ni los más optimistas esperaban. A menos de dos meses de la fecha fijada para las elecciones abiertas, anunciadas para el próximo 3 de agosto, el escenario se torna complejo. El proceso interno, lejos de acomodarse, continúa acumulando tensiones, acusaciones cruzadas y una evidente falta de consensos administrativos.

El fantasma que asecha a Más Radicalismo es que se empiece a juagar con los plazos y la interna no se lleve a cabo. Apuntan a que Generación X se pueda respaldar en el discurso de haber presentado una fecha, como lo hicieron el lunes por la tarde, y que dilaten la presentación de la documentación reglamentaria y del cronograma que habilitará a que la elección, evitando así a que se concrete como lo solicitaron. La experiencia en trampas electorales, aplicadas entre correligionarios, en internas propias, alertan a los boinas blancas en cada movimiento, y se encienden ante cualquier movimiento.

El ex intendente capitalino y referente de Más Radicalismo, Ramón Mestre, volvió a prender el ventilador y disparó munición gruesa contra el oficialismo partidario, especialmente contra el presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer, y su sector interno encolumnado en Generación X.

La acusación es directa: “el anuncio de la interna presentado este lunes fue una puesta en escena para conformar a la Justicia Electoral Provincial, y está quedando en evidencia sin contar con sustento real en términos operativos”, destacó un dirigente de la UCR, miembro de Más Radicalismo.

Consultado por Alfil, Mestre dijo: “Estamos muy molestos por la falta de compromiso de esta gente. Lo único que hicieron fue quedar bien con la Justicia publicando la fecha de la interna y se quedaron en eso”.

“Desde febrero estamos pidiendo la interna. Presentamos escritos, agotamos las vías de diálogo, y la Justicia nos tuvo cajoneó por más de ochenta días, los pedidos, sin expedirse. Estuvimos a punto de denunciarla”, relató el ex intendente.

Según el espacio que encabeza Mestre, la jugada de anunciar la fecha fue más una maniobra que una decisión institucional concreta. Profundizan la denuncia detallando que las acusaciones se deben a que el Comité Provincia no presentó el cronograma electoral formal, ni se emitió la resolución correspondiente del Comité Central. En ese vacío administrativo, crece el malestar.

Este martes, Más Radicalismo presentó una nota dirigida a Marcos Ferrer y al Comité Provincia, en la que exigen que entreguen la Resolución de Convocatoria a elecciones internas, cuya fecha fue comunicada públicamente el pasado 9 de junio. En el escrito exigen que también entreguen el cronograma electoral completo y la designación formal de la Junta Electoral Partidaria. Toda esta documentación es necesaria para ser remitida al Juzgado Federal, donde se oficializa el proceso ante la Justicia Electoral.

Lo que debería haber comenzado este martes por la mañana, con una reunión de la Junta Electoral, terminó en otro traspié. Según expresaron los asistentes, el encuentro fue suspendido. Incluso trascendió que los deloredistas presentes tampoco tenían noción si la documentación estaba. “Ni siquiera contamos con la resolución del Comité que nos habilite formalmente a brindar funciones”.

Los ánimos están caldeados. Algunos hasta atinan a empezar a juntar las firmas del 15% del padrón electoral para declinar el mandato de Ferrer, jugada que la cúpula de Más Radicalismo comentó que no avalará, pero la expresión describe el enojo que empieza a trascender en una porción de la militancia que está enojada con la situación.

A pesar del anuncio oficial, la interna del radicalismo corre riesgo de ser inviable, y eso es lo que Más Radicalismo quiere dejar claro. Mestre, que conduce el núcleo Confluencia, no solo cuestiona el proceder del oficialismo, sino también la actitud pasiva de la Justicia Electoral Provincial, a la que responsabiliza por no haber actuado con celeridad cuando fue necesario.

“Llegamos a junio con los plazos encima, y ahora dicen que vamos a ir a internas, pero no hay cronograma, no hay Junta, no hay nada. No están cumpliendo un carajo y la Junta Electoral sigue siendo vergonzosa”, remató Mestre, sin vueltas.

Desde su espacio advierten que no se quedarán callados y que insistirán en que el proceso se encauce de manera formal. La desconfianza está instalada, y el enfrentamiento entre Más Radicalismo y Generación X se intensifica a medida que el calendario avanza y los papeles no aparecen.

Si el partido no logra cumplir con sus propios procedimientos, no solo se frustraría la interna, sino también cualquier intento de recomponer su frente de cara a las elecciones legislativas de octubre. En el radicalismo cordobés, el reloj aprieta, la paciencia se agota y la interna —como de costumbre— vuelve a ser más ruido que organización.