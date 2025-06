El cordobesismo se mantuvo en silencio y lejos de la grieta del AMBA

Por Bettina Marengo







Mientras el país y el sistema político se paralizaban ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó y confirmó la inhabilitación electoral de una de las figuras políticas más importantes del país, y la más importante del peronismo de las últimas décadas, el gobernador Martín Llaryora eligió mostrarse bien alejado de la política del AMBA y reforzar su perfil federal en compañía de un caudillo norteño, su par salteño Gustavo Saenz.

Llaryora se mantuvo en silencio de redes y mediático ante la decisión del máximo tribunal de no aceptar el recurso extraordinario de CFK y mantener la condena a seis años años por corrupción en la causa Vialidad dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py. Cerca del cordobés expresaron que no opinaría ni a favor ni en contra de la novedad porque son “institucionalistas” y respetan el accionar de la Justicia. La política del oficialismo local se ha movido lejos del esquema K al menos desde el conflicto por la 125 de las retenciones móviles, en el año 2008, y el PJ provincial hizo un culto de la distancia y el rechazo a la expresidenta, al punto de conformar un electorado definido por el odio a los K y un perfil de peronismo delineado por su rechazo a lo nacional y por su alcance geográfico: el peronismo cordobés. “Políticamente es alimento para la grieta que nosotros queremos cerrar”, se limitó a decir un alto funcionario de Llaryora que buscó pararse en el andarivel del medio entre Cristina y el presidente Javier Milei. En lo próximos días, el Panal observará cómo decanta el fallo en la sociedad, cómo lo lee la gente, pero más allá de las previsibles encuestas, nadie cree que Cristina presa e inhabilitada modifique la estrategia electoral de Hacemos Unidos, más ligada a lo que decida Juan Schieretti que a cualquier otra cosa.

“Nosotros vamos a plantear lo nuestro, ni mileísmo ni kirchnerismo. Orden fiscal para tener recursos para promover el desarrollo, defensa de Córdoba y de sus intereses, el campo, la producción, la educación pública, la salud pública, la universidad, la economía naranja”, redondeó, en caliente, una fuente llaryorista. Por lo pronto, la condena e inhabilitación de Cristina fortalece la figura del presidente Milei, y eso en principio no es bueno para los intereses cordobesistas en la provincia porque potencia las aspiraciones del esquema libertario de pintar de violeta todas las provincias.

Desde el búnker de Schiaretti también hubo silencio. El exgobernador está armando un partido propio para jugar en las elecciones de octubre y con él tienta a dirigentes peronistas no K de distintas provincias y a radicales y macristas que no comulguen con La Libertad Avanza. Schiaretti no logró su cometido de tener candidatos propios en las listas de las elecciones provinciales que se vienen llevando a cabo y ahora se enfrenta a un nuevo escenario en la provincia más grande del país, Buenos Aires, donde CFK ya no podrá ser candidata en la tercera sección electoral, como había dicho. Habrá que ver si el golpe político de uno de los extremos de la grieta le sirve al exmandatario para captar dirigencia y votos peronistas huérfanos o heridos.

En este escenario, un silencioso Llaryora recibió ayer al gobernador Saénz, un peronista no K que apoyó la candidatura de Sergio Massa pero hoy es dialoguista con Milei, en un encuentro que fue el segundo en una semana con gobernadores, luego de la reunión que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de CABA para reclamar por la federalización del ajuste impuesto por Milei. El jefe del Panal estuvo en ese cónclave junto a otra veintena de mandatarios de todos los palos, pero hizo un vuelo rasante sin incomodar al jefe de la Casa Rosada, con quien viene mostrando diferencias incluso en el Congreso, donde suelen o solían acordar.

El salteño Saénz viene de ser uno de los grandes ganadores de las elecciones locales en los turnos electorales que se van celebrando y es el gobernador que más distancia le sacó a La Libertad Avanza, aun perdiendo el control de la capital provincial, que quedó en manos violetas. En el resto de la provincia, Sáenz arrasó en los comicios que se celebraron el 11 de mayo. Sacó el 43% de los votos, una ventaja de 20 puntos sobre LLA, mayor a las obtenidas por los oficialismos provinciales que hasta ahora rindieron examen con elecciones de medio término,

El encuentro en el Centro Cívico se dio a horas de la vuelta de Llaryora de los Estados Unidos. “Fue un honor recibir al gobernador de la provincia de #Salta,

@GustavoSaenzOK”, posteó el cordobés, que en relación a Milei y al “peligro libertario” tiene un perfil similar al del hombre de la tierra de Güemes: apoyo con votos en el Congreso de la Nación, diferenciación en cuestiones sociales y en la presencia del Estado, perfil federal, y necesidad de defender su poder en la provincia frente al avance de Milei entre el electorado. Pese a la coincidencia con el momento del fallo de la causa Vialidad, en el Panal destacaron que el encuentro con Sáenz estaba en agenda “desde hace catorce días”.

“Este encuentro representa nuestro compromiso con un #federalismo activo, dinámico y con visión estratégica”, sostuvo el jefe del Panal en su cuenta de X, donde puntualizó los temas tratados. “Dialogamos sobre una agenda común que trasciende los límites geográficos y que nos une en objetivos concretos: fortalecer las alianzas productivas y la complementariedad entre ambas provincias, impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo regional y generar empleo genuino como motor del crecimiento. Córdoba y Salta comparten una historia de trabajo, esfuerzo y compromiso con el interior productivo”, señaló el mandatario.