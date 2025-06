Los K confirman lista en Córdoba y van por la unidad (sin Massa)

Por Bettina Marengo

La confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos electivos y políticos golpeó en lo anímico al cristinismo cordobés pero no en lo electoral: desde el espacio aseguraron que la lista K para las elecciones de octubre está garantizada y que la decisión de la Corte Suprema va fortalecer la unidad de las distintos partidos y agrupaciones. La lectura coincidente es que con la jefa detenida, urge armar una oferta electoral unificada que salga a defender la banca que se pone en juego en la Cámara de Diputados, que es la actualmente tiene el docente universitario Pablo Carro. “La situación ordena y reorganiza”, afirmaron, en una ecuación donde los K no incluyen el espacio de Sergio Massa, y el Frente Renovador no contempla jugar con los K. Los separa nada menos que la relación y la posición sobre el gobernador Martin Llaryora, con quien los renovadores buscan un acercamiento y los cristinistas ser oposición.

Carro busca repetir el mandato en la cámara baja por tercera vez no consecutiva y para eso tendría el apoyo no solo de gran parte de los partidos políticos de lo que fue el Frente de Todos sino, lo más gravitante, de La Cámpora, la organización que reporta directamente a Cristina y que conduce su hijo Máximo Kirchner a nivel nacional y la diputada Gabriela Estevez a nivel Córdoba. No es el único candidato. En el mismo espacio del progre-cristinismo está la dirigente Constanza San Pedro, cuyo referente nacional es el dirigente Juan Grabois, líder de Patria Grande y Argentina Humana, el sello con el que jugará en la provincia de Buenos Aires si no le dan un lugar en las listas del PJ, como reclama. Sapo de otro pozo para los K, el legislador Federico Alesandri, dirigente del PJ cordobés enfrentado al oficialismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quiere ser el candidato con el argumento de la propia Cristina de la necesidad de peronizar y pejotizar la oferta. Alesandri tenía una carta, los encuentros cara a cara y a solas con la propia jefa del PJ nacional, algo que ahora seguramente se complicará. El legislador fue el único peronista cordobés que presentó un proyecto en la Unicameral para repudiar el fallo de la Corte en la causa Vialidad, con un texto donde pidió que el cuerpo expresara “su repudio, rechazo y profunda preocupación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una clara maniobra de persecución política que busca proscribir al peronismo, vulnerando la división de poderes y atentando contra el Estado de Derecho y la democracia”.

Fuentes no cordobesas conocedoras del peronismo nacional dicen que la foto de los partidos kirchneristas e inclusive del peso de La Cámpora en Córdoba es vieja, porque Massa ya le sacó a Cristina el acuerdo de que la estrategia en Córdoba es con el Frente Renovador y eventualmente, con la diputada Natalia de la Sota, que ya dijo que quiere ser la candidata del peronismo progre crítico al presidente Javier Milei.