Por Redacción Alfil

El jefe del bloque de oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, salió a responderle a los opositores provinciales que sacudieron al cordobesismo pidiendo postura sobre la condena a CFK.

"El gobernador Martin Llaryora y en nuestro espacio político no necesitamos aclarar nuestra postura frente a temas judicialices, porque estamos en la misma posición en la que estuvimos siempre: somos institucionalistas, los fallos judiciales se acatan o se apelan si hay instancias para hacerlo. Respetamos todas las opiniones pero como gobierno, no nos corresponde opinar", dijo Siciliano.

Y agregó que "hay sectores políticos que nos piden que tomemos posición". "Esta es nuestra posición y la expresamos fuerte y coherentemente desde hace muchos años", sostuvo.

Siciliano también fustigó al senador Luis Juez y al diputado radical Rodrigo de Loredo. "Escucho a dirigentes como Luis Juez y Rodrigo De Loredo criticarnos por esto y me pregunto: ¿quiénes nos critican? ¿Los que guardan silencio a la hora de defender a nuestros productores agropecuarios con la quita de retenciones? ¿Los que no se animan a gritar que debemos cuidar y financiar a nuestra Universidad Pública? ¿Los que todavía no escuché pararse de manos para defender al INTA? ¿Los que no hacen nada de nada por nuestros jubilados y de hecho no dieron quórum en Diputados la semana pasada? ¿Los que no hacen nada para el Gobierno nacional nos dé lo que nos corresponde y que si le da al AMBA en materia de subsidios por ejemplo?", arremetió Siciliano sin mencionar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque agregó: "tampoco los escuché nunca opinar sobre los temas judiciales que vinculaban al expresidente Macri o por ejemplo en el caso $Libra que hoy involucra al gobierno del presidente Javier Milei".

"Nosotros mantenemos la misma posición que tuvimos en esos momentos, hoy. Por eso sostengo que somos COHERENTES.

¡¡¡Vamoooooosss!!! No tengan doble vara, ¡no sean hipócritas! ¡Nosotros en Córdoba somos coherentes y mantenemos el respeto a las instituciones hace muchos años!", dijo Siciliano.