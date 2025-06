Por Yanina Soria

Lejos todavía de las definiciones para la lista, hace rato que en el cordobesismo se habilitó la vidriera para los posibles candidatos. Con la realidad asumida de que, excepto Juan Schiaretti, ninguno de los nombres en danza goza de un conocimiento público suficiente aún, mostrarse y moverse por la provincia parece ser una necesidad. Quizá, el más activo por el interior sea hoy el presidente de la bancada de legisladores oficialistas, Miguel Siciliano, pero no es el único que suena.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, es siempre una figurita con la que cuenta Hacemos para encabezar cuando se trata de cargos legislativos; y en esta oportunidad, al diputado Ignacio García Aresca también lo anotan en ese lote. Entre otras cosas, porque el hermano de la vida del gobernador Martín Llaryora termina su mandato en diciembre. Por ahora, hay vía libre para modelar posibles candidaturas.

La indefinición sobre quién abrirá la boleta de Hacemos Unidos para octubre es inversamente proporcional a la certeza que dicen tener en el peronismo de que el primer reglón no será entregado al Partido Cordobés. Por más padre de la criatura que sea el propio gobernador, la boleta será pechada por un peronista, sostienen desde el Panal. Y en principio, por un hombre. Eso corre del primer lugar, por ejemplo, a la vicegobernadora Myrian Prunotto cuyo nombre sigue sonando para integrar la nómina y a la misma Natalia de la Sota que, por sobre todo, no es considera una “leal” al llaryorismo ni al schiarettismo.

En este tiempo donde todos pueden/deben mostrarse para octubre o para lo que venga dentro de la gestión, Aresca acompañó ayer con alto perfil al gobernador Llaryora en su visita al pago chico. Como anfitrión, el diputado escoltó al mandatario en su visita a la ciudad de San Francisco donde se entregaron tres ambulancias de alta complejidad al Hospital Regional José Bernardo Iturraspe. La institución presta atención de adultos, pediátrica y neonatal del departamento San Justo y la región.

Llaryora, que juega de local, agradeció y ponderó el trabajo conjunto con los intendentes de la zona para brindar atención a los vecinos de forma coordinada entre el hospital regional y los municipales.

Además, aprovechó la agenda de salud y educación con la que viajó hasta la ciudad donde fue dos veces intendente, para marcar esa distancia (cómoda) que mantiene con la gestión del presidente Javier Milei.

Defendió las inversiones del Estado provincial destinadas a salud, y recordó que en el último año la demanda se incrementó un 35 por ciento dado que, producto de la crisis nacional, cada vez más vecinos recurren a servicios de la salud pública.

“Todas las inversiones que hacemos tienen un solo objetivo: mejorar la capacidad para salvar vidas y mejorar la infraestructura en un momento donde es tan difícil, donde al servicio público cada vez viene cada vez más gente”, describió. “Muchos de los que vienen acá no tienen ninguna posibilidad de ir a otro lado. Somos su única oportunidad. Lo salvamos o lo curamos nosotros o no lo cura nadie. Y eso es lo que hay que tener presente en estos momentos donde se discute muchas veces la inversión pública”, afirmó.

En cambio, nada dijo sobre la condena a prisión de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el mandatario prefirió no hablar con la prensa local y mantener su silencio frente al tema que es excluyente en la agenda nacional. De hecho, el PJ cordobés sigue muetado y formalmente no sentó posición.