Por Yanina Soria

Abrumados por la caída de la recaudación que pega de lleno en las arcas provinciales, preocupados por las responsabilidades transferidas por parte de Nación sin recursos y por la paralización de la obra pública, entre otros puntos, los gobernadores se vuelven a ver hoy con intenciones de renovar la grilla de preocupaciones ya presentadas a la Nación.

Con la urgencia que impone el escenario de crisis y bajo el convencimiento de que a coro el planteo tendrá más fuerza frente a un presidente que en nombre del equilibrio fiscal muestra poca predisposición a escucharlos, los mandatarios de los distintos campamentos políticos se reunirán a las 11 en Consejo Federal de Inversiones. Allí se vieron hace apenas tres semanas motivados por las mismas preocupaciones.

Será parte de ese bloque el cordobés Martín Llaryora quien, hasta acá, desarrolló una relación pendular con la Casa Rosada; por momentos, acompaña o le es funcional a los intereses del oficialismo en el Congreso y, en ocasiones, remarca diferencias con el ecosistema libertario, pero desde la gestión.

Paradójicamente, mientras la cumbre de jefes provinciales transcurre en la ciudad de Buenos Aires, el principal interlocutor que tienen los mandatarios estará en Córdoba. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al almuerzo de trabajo que organizó la Fundación Mediterránea en la localidad de Salsipuedes, y se espera con moderada expectativa alguna referencia al planteo de las provincias.

El funcionario más político del gabinete nacional se vio hace apenas unos días con un grupo de gobernadores en Casa Rosada en una audiencia que originalmente había sido solicitada con el presidente Javier Milei, pero que no pudo ser porque se encontraba de gira por Europa e Israel. Allí Francos dijo tomar nota de los planteos y les pidió paciencia mientras elaboran una respuesta. En el mientras tanto, y para atenuar el impacto del encuentro de los mandamases del interior hoy, la Nación reactivó el Consejo de Mayo y convocó a una reunión para mañana.

Lo cierto es que tan apremiante resulta ya la situación para los administradores, que hasta el propio aliado Osvaldo Jaldo de Tucumán recalentó la previa del encuentro lanzando una dura advertencia para el jefe de Estado: “Que no pretenda el Presidente que le vaya bien al gobierno Nacional y a los 23 del interior nos vaya mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. Y esto lo tiene que tener claro: no va a poder gobernar sin los gobernadores. Que no se equivoque”.

A la hora de proponer alternativas para que la Nación abra la billetera, hay posicionamientos más duros como el de Axel Kicillof y Alberto Weretilneck de Río Negro que directamente quieren llevar las demandas a la Justicia, y otros que siguen apelando a un consenso que les evite ir al choque con el gobierno libertario. Allí se ubica Llaryora quien, además, representa a una de las provincias que sigue bancando fuerte al modelo libertario.

Como el cordobés, la mayoría de los jefes de gobierno se muestra a favor de no comprometer el equilibrio fiscal del gobierno y por eso insisten, por ejemplo, con la propuesta concreta ya elevada a Francis: subir el impuesto a los combustibles líquidos que, por ley, tiene asignación específica para las provincias como rutas, viviendas y subsidios al transporte, y que no se está cumpliendo según reclaman.

Por otro lado, también proponen una distribución del remanente del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Como herramienta de presión, los gobernadores cuentan con la representación de las provincias en el Congreso donde, al menos hasta diciembre, la Libertad Avanza estará obligada a trabajar para construir mayorías transitorias que le permitan avanzar con su plan de gobierno. Hasta acá, necesariamente tuvo que apelar al diálogo con los mandatarios que aprovecharán además la radicalización del bloque de Unión por la Patria para sacar tajada de las negociaciones con el oficialismo y, por qué no –dicen- promover proyectos para cuidar fiscalmente a sus provincias.