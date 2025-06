Por Carolina Biedermann

Las ecuaciones radicales cambian de fórmula a diario. La interna del partido avanza a paso ciego, sin siquiera contar con la hoja de ruta de las alianzas, o no, que encabezará. El sinfín de alternativas abre nuevos caminos y volvió a tomar fuerza la posibilidad de que haya un enroque de candidatos adentro de Generación X. La ficha de Rodrigo De Loredo sería reemplazada por la del presidente del partido e intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer. Y así, la teoría volvió a cobrar sentido.

De esta manera, el riotercerense Ferrer vuelve al centro de la escena. En las últimas horas recobró vida la posibilidad de que sea el primer candidato a legislador en la interna radical y luego en la lista para octubre, en lugar del propio De Loredo.

Allegados a Ferrer niegan rotundamente esta alternativa, pero en el análisis boinablanca es una alternativa con sentido, que permitiría preservar, en un escenario de derrota, a quien quieren como candidato a gobernador para el 2027 como es De Loredo.

La alianza entre la UCR y LLA en Córdoba, fue el primer sueño radical del 2025. Si bien todo indica que La Libertad Avanza no quiere a la UCR cordobesa dentro de la lista, las vías de comunicación entre De Loredo y los libertarios nacionales, seguirían abiertas.

Confirmado por este diario, el detractor que operaría constantemente para que esa unidad no se concrete, sería el senador Luis Juez, ex aliado del radicalismo en Córdoba, con quien De Loredo atraviesa una fuerte crisis. Si la alianza UCR-LLA fuese posible, Rodrigo si sería candidato..

Sin La Libertad Avanza, la UCR en Córdoba saldrá a pelear por el tercer lugar en las elecciones de octubre. Lo hará con una lista radical pura o en alianza con el PRO. Pero, ¿De Loredo, es el candidato para exponerse a competir por el tercer lugar, queriendo ser candidato a gobernador?

Analistas de la UCR dicen que De Loredo se expondría a una nueva derrota con chances de renovar en la Cámara baja o no. De ser en alianza con el PRO, lo haría con la fórmula perdedora del 2023, junto a la concejala Soher El Sukaría, quien suena fuerte para representar en primer lugar al partido de Mauricio Macri en esta provincia. De no ser El Sukaría la candidata mujer, ¿qué otra mujer podría poner el PRO en su lugar?, son algunas de las preguntas que nos hacemos.

De Loredo termina su mandato de cuatro años en la Cámara de Diputados, función que le permitió trascender en los medios nacionales y, con esa exposición, penetrar en el territorio provincial. Volver a Córdoba y dedicarse a recorrer la provincia durante dos años, para trabajar de lleno en su candidatura a la gobernación, aparece como alternativa. Aunque salirse del plano nacional y entregarle ese espacio a Luis Juez, tampoco es una opción.

¿Link de la UCR al PRO?

La semana pasada se conoció la sentencia de la jueza María Servini, quien rechazó el recurso presentado por Oscar Agost Carreño, presidente del PRO en Córdoba hasta que Mauricio Macri ordenó su intervención.

El día en el que se conoció el fallo de Servini, determinación que benefició al macrismo en Córdoba, fuentes porteñas apuntaron a la intervención de una mano radical en la jugada. El vínculo personal entre Ferrer y Daniel “el Tano” Angelici habría ayudado a la maniobra.

La jugada de Más Radicalismo

El ala de Más Radicalismo apunta a lo propio. El espacio encabezado por el exintendente Ramón Mestre insiste en ir con la lista 3 pura. Lo proponen entendiendo que el PRO atraviesa una de sus crisis más profundas, y que la UCR no tendría necesidad de acompañar ni de ayudar al PRO a salir a flote, reviviendo a Juntos por el Cambio. Lo ven como un favor que le podría hacer De Loredo a Mauricio Macri.

La otra mirada de este espacio es la de no tener nada que perder. Mestre, en este contexto, no arriesga nada. Los correligionarios de este sector hacen el mismo análisis que hizo el ex intendente de Córdoba, en 2009, cuando llegó a ocupar una banca en el Senado. En aquel entonces nadie quería encabezar la lista de la derrota; Mestre ocupó el lugar y terminó llevándose la banca menos esperada.

El esquema se vuelve a repetir. SI bien las encuestas no son de fiar, dan a La Libertad Avanza arrasando en Córdoba en octubre, si el contexto internacional se lo permite. En esta elección nadie quiere encabezar la lista perdedora; solo se anima el que no tiene nada para perder.

Actualidad Radical en la interna

Generación X y Más Radicalismo siguen sin ponerse de acuerdo, y no hay cronograma electoral. La semana pasada hubo reuniones del Comité Provincial sobre este tema, pero no llegaron a nada.

Más Radicalismo volvió a presentarse ante la Justicia Electoral Provincial. Frosasco, miembro de la Junta Electoral presentó ante la Justicia un calendario electoral en donde pone como fecha para la presentación de las listas, el próximo sábado 28 de junio. Ante esta maniobra, la conducción del partido convocó para este lunes a una reunión por zoom, para definir el calendario.