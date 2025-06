El diputado Rodrigo De Loredo salió a la defensa del video que generó polémica y repudio en el sector político cordobés. Se trata de un video que difundió por sus redes donde, a través de la utilización de la Inteligencia Artificial, utiliza la imagen y voz del gobernador Martín Llaryora, pronunciando un discurso ficticio.

El legislador nacional apareció este miércoles en el Show del Lagarto y defendió el video Deepfake. Allí, aclaró que la pieza audiovisual no pretende ser un contenido "engañoso": "hay una etiqueta de instagram que aclara que se trata de IA (inteligencia Artificial)" argumentó De Loredo.

En ese sentido, aclaró: "yo no busco afectar la persona del gobernador Llaryora". Y, al criterio del Diputado, utilizó la inteligencia Artificial "de forma correcta".

Tras lo dicho, argumentó que se trata de "un recurso irónico, artístico, tecnológico" para hacer decir lo que, supuestamente, el gobernador Llaryora no quiere decir. "Lo más grave es que lo que dice el video es lo que hizo Llaryora. Sería más honesto que el gobernador diga lo que hizo, como no lo dice y engaña en su discurso", retrucó.

El radical argumentó que tras la publicación del video, opinó que desde el oficialismo "se defienden como los K". "Yo no vi a ninguno que diga 'che, no es cierto lo que dice el video; no aumentamos tanto la luz, el agua, los impuestos, no es cierto que le pagamos miseria a los docentes, no es cierto que cacareamos el campo con las retenciones, pero le aumentamos el inmobiliario rural'. Bueno, veo que la defensa prefieren rasgarse las vestiduras después de que cerraron la legislatura".