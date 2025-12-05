Enroque corto

Los “buenos” a punto del juicio

Mala noticia para el ministro Quinteros, que viene de una buena semana con su presencia en la Casa Rosada para la asunción de la nueva ministra de Seguridad de la Nación, la coterránea Alejandra Monteoliva.

Informante: El fiscal Guillermo González enviará a juicio a cinco policías que participaron del operativo policial realizado en una estación de servicio de barrio Villa Paez que finalizó con la muerte de Guillermo Bustamante, en abril de este año.

Alfil: Un duro golpe, pese a que la novedad no sorprendió al ministro.

I: Claro, pero fue por esa época que el gobernador Llaryora y el propio Quinteros dijeron que “los buenos son los de azul”. Es que la detención de los policías por el caso Bustamante había provocado mucha preocupación en la familia judicial.

Fabiana Gutiérrez activa agenda de género: conversatorio para poner el foco en la violencia digital

En el marco de los 16 Días de Activismo, la concejal y vice de la Comisión de Género impulsa un encuentro con especialistas y organizaciones sociales para avanzar en propuestas contra la violencia que sufren mujeres y niñas en el entorno digital.

Periodista: ¿hay movida de género antes de cerrar el año?

Informante: Sí. Fabiana Gutiérrez se guardó una carta para diciembre: un conversatorio sobre violencia digital, dentro de los 16 días de activismo de la ONU.

Periodista: ¿Algo estándar o más político?

Informante: Un poco de todo. Oficialmente es un espacio de reflexión y construcción de propuestas.

Periodista: ¿Quiénes van al panel?

Informante: Cuadro académico puro: Myriam Londero de la Municipalidad, Paola Campitelli de la UNC, Marisa Morales, Rosmina Scoccoczza… todas perfiles técnicos con peso propio.

Periodista: ¿Dónde es el encuentro?

Informante: El 5 de diciembre, a las 18, en Santa Fe 760. Lo organiza ella desde el Concejo.

“Depende el renglón”

En el Concejo Deliberante de Villa María comentan que el Concejal del unibloque “Uniendo Villa María” Manuel Sosa arrancó el debate del Presupuesto y Tarifaria 2026 con un discurso sólido, como si fuera a acompañar todo.

Pero cuando llegó la votación, cambió el viento: votó en contra en general y después quiso aprobar artículos sueltos.

Ahí, la concejal Yaslil Oses del bloque “Hacemos Unidos por Villa María” lo aterrizó: “Si rechazas la tarifaria entera, no podés ir aprobando partes. No tiene lógica”.

Y sumó el dato que todos repitieron después: Sosa se quejó porque no le tomaron su idea de los autos híbridos… cuando ya estaba en el artículo 98, y él tampoco lo votó.

Lo mismo con los beneficios para comerciantes nuevos: no los acompañó, pero después habló de desarrollo económico. Cosas del guión.

El Presupuesto se aprobó por mayoría, y quedó instalada la frase del día:

“Con Sosa, depende el renglón”.