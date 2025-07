Los burócratas escolares tienen frío

Por Javier Boher

Siempre termino escribiendo alguna nota sobre educación, quizás porque la docencia es mi ocupación principal, una que disfruto desde hace 17 años y con la que estoy comprometido más de lo que debería. Por eso es difícil ver las decisiones que se toman de acuerdo a la necesidad política del momento.

La ola polar que llegó los primeros días de esta semana trajo el frío y la suspensión de las inasistencias a clases. Como hace el Ministerio cada vez que debe comunicar una decisión, los colegios recibieron la confirmación apenas antes de abrir las puertas. Quizás no tan estrictamente así, pero un comunicado emitido de madrugada (cuando muchos jóvenes o niños ya se fueron a dormir porque arrancan temprano su jornada) no llega rápidamente a toda la población.

Las radios daban la noticia y el comunicado oficial circulaba por los grupos de WhatsApp, pero las escuelas no sabían muy bien qué hacer. Incluso los docentes preguntaban si correspondía concurrir a su horario de trabajo, porque al menos la última vez que nos fijamos ninguno emana un calor particular por el cual no sufre las teóricas consecuencias del frío.

La decisión puede ser discutida, pero no hay dudas de que claramente fue improvisada. Ya se sabía que el fin de semana la temperatura iba a bajar para marcar los valores más bajos del año, con una ola polar que ya estaba generando intensas nevadas en otros lugares del país. De tal modo que podría haberse anticipado la situación, comunicando con tiempo que se suspenderían las actividades en las escuelas si la temperatura bajaba de un determinado nivel o si se cumplían determinadas condiciones, a los fines de que familias y escuelas se preparen para hacer fremte a la eventualidad.

Buscando formas de hacer las cosas mejor uno podría llegar a pensar que se puede hacer una diferenciación de acuerdo a las edades. No es lo mismo salir de casa de madrugada con criaturas de tres, cuatro o cinco años en la moto, que esperar el colectivo con 16 o 17.

Aunque la decisión era no computar las inasistencias, en la práctica las clases de suspendieron de hecho. No hubo actividades producto de la poca cantidad de alumnos que concurrieron a las escuelas, quizás enfermos por haberse mojado jugando con la nieve del domingo.

En el caso del secundario fue particularmente engorroso, habida cuenta de que este año se está implementando un nuevo régimen académico según el cual los alumnos deben poder recuperar los contenidos por los cuales han sido evaluados con notas por debajo de 7. Así, todos los docentes de secundario que habían planificado evaluaciones de cierre de etapa o de recuperatorio se vieron perjudicados por una decisión tomada a las apuradas.

Pero eso no termina ahí. Hasta hace unos años los exámenes previos se tomaban al regreso de las vacaciones de invierno, pero hace ya un tiempo que se toman la última semana de clases del semestre. Es por eso que el lunes y el martes estaban planificadas mesas de exámenes previos en todos los colegios de Córdoba. Si bien algunos colegios mantuvieron la costumbre de suspender el cursado de los alumnos que no rendían, en muchos otros casos eso no fue así. Independientemente de esto último, los que debían rendir sus exámenes previos y no asistieron estaban amparados por una decisión tomada por el Ministerio, la que obligó a reprogramar las mesas para el resto de la semana, ya que los alumnos que faltaron lo hicieron amparados en la resolución oficial.

La decisión no solamente perjudicó el correcto desenvolvimiento de las tareas escolares, sino que también se revela como un capricho demagógico por parte de un organismo que ya nos tiene acostumbrados a estos espasmos irreflexivos. Los promocionados 190 días de clase terminan siendo una farsa cuando el organismo encargado de defender que los chicos están mejor en las escuelas te dice que por esta vez están mejor si se quedan en su casa. Sin rutinas claras los chicos empiezan a perder de vista la importancia de cumplir con los horarios y las normas, cuyas consecuencias se ven reflejadas más adelante en la vida.

Seguramente nos acordaremos de estos dos días de asueto forzoso cuando el 22 de septiembre (el 21 es domingo) la provincia se niegue a reconocer el día del estudiante a quienes han estado todo el año en la escuela, esgrimiendo el argumento de que hay que recuperar días de clases por la pandemia, el frío o cualquier otra cuestión que se le ocurra a un burócrata. Los que damos clases en el nivel secundario sabemos cuánto valoran el día del estudiante los alumnos que se están despidiendo de la escuela y que no van a compartir más el aula con chicos con los que quizás estuvieron 6, 12 o 15 años juntos.

Tal vez en diciembre -cuando estemos con las mesas de exámenes o simplemente vayamos a cumplir horario- el gobierno no quiera suspender la asistencia en las jornadas con más de 40 grados de calor. Seguramente usará el argumento de que los chicos no van más a clases y que los docentes tienen que terminar de cargar todas las notas.

No creo que por perder algún día toda la educación colapse, pero acá es sistemático. Todos los meses de pierden al menos tres días por feriados y talleres docentes, que sumado a estos otros hacen casi tres semanas sin clases sobre un total de 19 desde que empezamos. Si se suman los cambios de jornadas, actos y demás cuestiones nos lleva a casi un día cada semana. Hoy la escuela es el sueño de los burócratas: solamente forma hábitos de empleados públicos.