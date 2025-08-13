Enroque corto

¿Viola a la lista de Natalia?

El informante pasó cerca de la Municipalidad en el día de ayer y el informante, apenas lo vio, lo llamó rápido para tomar un café.

Informante Municipal: Escuche… ¿qué sabe de la lista de Natalia de la Sota?

Periodista: Poco y nada. Frené para que me cuente usted. De lo contrario seguía caminando.

IM: Bueno, no se apure. Venga que tengo un dato. Hay un funcionario de la primera línea del gabinete de Passerini que amaga con dar el salto a la lista de Natalia.

P: ¡¿Qué?!

IM: Lo que le estoy contando. Funcionario, primera línea del gabinete municipal, muy crítico de Milei que quiere ser el número dos de la lista y ya lo está sondeando con otros peronistas de la capital cordobesa.

P: Mmm… no la haga muy larga. Tire.

IM: Juan Domingo Viola. De él se trata.

P: ¡Epa!

IM: Sí, Juan Domingo quiere ser el número dos de la lista.

P: Pero, no creo que en el cordobesismo se lo perdonen. Va a ser muy complicado creo…

IM: No se olvide de un dato. Si alguno se enoja, él igual es concejal. De última se vuelve a su banca.

P: Ah, está jugando con fuego directamente.

IM: Anote. Algunos, incluso, acá en la Muni no están ni enterados, duermen en algunos despachos. Vaya que al cortado lo pago yo.

Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado…

Ayer por la tarde había distintos cruces de llamados en torno a los radicales que estaban pendientes de conversaciones con el diputado Rodrigo de Loredo que, según cuentan muchos correligionarios, está muy decaído por la manera en la que se resolvió la cuestión partidaria.

Informante: Dicen que sí… que el hombre está bajoneado y aguarda algún milagro para colgarse de la lista libertaria.

Periodista: Bueno, no haga leña del árbol caído. Aparte, le cuento que esto a lo mejor se resuelve con un par de llamados y en octubre De Loredo sale en la foto ganadora.

I: Lo veo difícil. Pero si usted es hombre de fe, lo respeto. Otro tema… Juez.

P: Sí, ¿qué pasa con el senador?

I: A ver… sabe que hablamos poco usted y yo, pero cuando activo su número de este lado es porque hay info y de la buena.

P: Diga.

I: El sábado podemos tener noticias de Juez en la lista. Creo que puede haber sorpresas. Recuerde esto y el fin de semana hablamos de nuevo. Le mando un abrazo.

Yeza, el emisario de Macri

Informante: Tengo información sobre las listas

Periodista: ¿Algo concreto?

Informante: Hasta el 17 no se ilusione. Todo puede pasar. Pero tome nota sobre esto. Resulta que hubo una reunión en la que estuvo Martin Yesa y trajo un mensaje del Expresidente Macri.

Periodista: Imagino que no sobre el PRO porque todavía no se sabe que va a determinar Oscar

Informante: No, sobre la lista de LLA. Parece ser que Macri pidió por Soher El Sukaría para esa lista. Martin Yesa lo habría mencionado en una reunión.

Periodista: ¿Y qué pasó? ¿Se concretó?

Informante: No. Al menos Soher lo negó. La reunión existió y el mensaje llegó.

Nicolás sí ganó en el escritorio

El informante radical llamó al periodista, contento con la data que quería compartirle.

Informante Radical: Para usted que nos gasta, quiero que sepa que, aunque no nos vengan saliendo bien las cosas en los escritorios, Miguel Nicolás puede decir que el sí ganó en esa cancha.

Periodista: Amigo, estoy muy lejos de adivinar de qué me está hablando, va a tener que darme más pistas.

I.R.: Ja, ja. Mejor se lo digo porque no va a adivinar nunca. La lista N° 5 de Miguel Nicolás, que lidera Carlos Suárez, se subió a las elecciones del Centro Vecinal de Los Paraísos, de la que no nos querían dejar competir.

P.: Ja, ja… Efectivamente. Jamás iba a adivinarlo. ¿Cómo es la jugada?

I.R.: Esto es así, para el Centro Vecinal se presentaron dos listas, la N° 9, de procedencia mayoritariamente PJ, alineada con el presidente de la seccional, Ariel Ramos; y la N°5, radical. Y como estamos hablando de la seccional 9na, de Nicolás. Al principio la secretaría de Fortalecimiento Vecinal no nos quiso confirmar, y estuvieron a punto de proclamar como autoridad del Centro Vecinal a la lista 9, de Enzo Castro. Pero como no bajamos la guardia y presentamos un recurso de reconsideración en contra de esa decisión, acá estamos. El 24 de agosto, el domingo próximo al cierre de listas, va a haber elecciones en Los Paraísos, y ahí vamos a ver cuántos pares son tres botas.