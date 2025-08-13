Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





“Nunca se fue del todo”

La periodista recibía un mensaje del dirigente opositor a raíz de una capacitación que se llevó a cabo en los últimos días en el Palacio Municipal.

Informante: Hay gente que nunca se fue de la Muni. Me pasaron unas fotos que me hicieron acordar de algunas cosas…

Periodista: ¿De quién?

D O: Diego Gagna. Coach ontológico. Supo estar en el gabinete de Llamosas y se fue por razones ajenas a su gestión pero por una fuerte presión social.

P: Fue después del cierre de su empresa, ¿no?

D O: Claro. Los trabajadores que habían quedado sin cobrar la indemnización le pidieron su renuncia al entonces intendente. Dirán que revuelvo mucho el archivo pero los que estamos en política hace rato nos acordamos de estas cosas. Y por lo visto, nunca dejó de tener vínculo con la Municipalidad. Y ahora me entero que tiene un cargo de coordinador estratégico. Nunca se fue del todo.

P: Desconocía eso pero sí le puedo decir que hace mucho que se lo ve en actividades del Municipio.

D O: Justamente, hace poquito hicieron una capacitación con la secretaría de Gestión y la de Economía, para mejorar la planificación del presupuesto. En tiempos de vacas flacas, está bien que el Municipio busque administrarse mejor. Pero por todo lo que ya dije antes del funcionario… me reservo la opinión (risas).

Paro universitario: Día 2

El periodista consultaba con su informante para conocer sobre el desarrollo del segundo día de paro en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Periodista: Paro universitario, día dos. ¿Cómo estuvo el acatamiento?

Informante: Alto. El campus es un desierto. Esperemos surta efecto.

P: Ayer (por el lunes) salieron las autoridades. ¿Le sorprendió?

I: No me sorprende, porque no se pueden quedar callados con algo así. Si lo hicieran, se les viene la presión.

P: Salió un informe sobre lo que pierde la ciudad por el desfinanciamiento.

I: Números fuertes. Hablan de una pérdida de $1.640 millones por mes en la economía del Gran Río Cuarto por el desfinanciamiento nacional. La mayor parte es por la caída del salario real de docentes y nodocentes, que se desplomó un 41% desde noviembre pasado. Al año son más de $21.000 millones menos circulando. Eso impacta en todo. Comercio, transporte, inmobiliarias… incluso en ciencia, tecnología e infraestructura, porque también se frenaron becas y proyectos.

P: ¿Y a cuánta gente afecta?

I: Directamente, 2.000 empleos; indirectamente, miles. Y la universidad insiste: sin presupuesto digno, la educación pública y el desarrollo regional se resienten. El paro y el reclamo del rectorado y las facultades son un aviso de que el ajuste se siente en cada esquina de la ciudad.











