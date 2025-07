Por Yanina Soria

Justo en momentos de máxima tensión entre la Nación y los gobiernos de las 24 jurisdicciones del país por el reclamo de mayores fondos, el empresario admirador del presidente Javier Milei, Marcos Galperín, movió otra ficha en sintonía con lo que pide el manual libertario.

La gestión de la Libertad Avanza sigue avanzando en la reducción del gasto público y en la baja de los impuestos que les pide a las provincias, mientras que los gobernadores reprochan que la administración central se cansa de sacarles recursos que luego no vuelven a las arcas provinciales.

Lo cierto es que tras el capítulo de la semana pasada con epicentro en la provincia de Santa Fe, Mercado Libre avisó ayer que cerrará sus oficinas en la Capital cordobesa.

¿La razón? El alto costo de las tasas municipales, argumentaron. “La empresa dejará sus oficias en la ciudad de Córdoba y busca adaptarse a una carga impositiva que desalienta la inversión y el desarrollo. Se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”, dice el comunicado difundido ayer.

“Increíble pero real: en Ciudad de Córdoba pagamos $770 M mensuales en tasas municipales, ¡el monto más alto del país! Agotadas las instancias, dejamos nuestras oficinas y pasamos a 100% remoto. Los cordobeses seguirán recibiendo sus pedidos igual de rápido”, escribió en la red social X su presidente, Juan Martín de la Serna, al anunciar los cambios que se producirán en agosto cuando la modalidad de trabajo pasará a ser remota para sus 1260 empleados (que, en rigor de verdad, muchos ya estaban desempeñándose de esa manera).

“Mercado Libre reafirma su compromiso con la provincia de Córdoba donde cuenta con tres centros logísticos de última milla y miles de Pymes que operan a diario con las herramientas de Mercado Libre y Mercado Pago para cientos de miles de usuarios”, termina el comunicado.

La pelea de la empresa contra las provincias por “transparentar el impacto real de los tributos”, tuvo un capítulo de alto voltaje la semana pasada cuando comunicó que aplicará cargos diferenciados según el peso que tiene Ingresos Brutos en cada jurisdicción. Anunció entonces aumentos en el costo de las operaciones para Córdoba, Santa Fe y Jujuy, que comienzan a regir desde hoy.

De ese lote de mandatarios, respondió el gobernador Maximiliano Pullaro quien devolvió pegando fuerte: “Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”. Además, la administración santafesina fue más allá y relacionó a la compañía de e-commerce con la utilización de las herramientas de Mercado Libre por parte de narcotraficantes.

Ahora, le tocó a Córdoba. Si bien ayer no hubo una respuesta oficial desde el gobierno municipal al anuncio de la empresa, fuentes de la gestión de Daniel Passerini y también del Panal leyeron la decisión de Mercado Libre en clave política e interpretaron la jugada como una respuesta a la movida de los gobernadores contra la Nación por los recursos.

Desde el Palacio 6 de Julio reconocieron que el anuncio los tomó por sorpresa ya que, según la versión municipal, se estaba conversando para avanzar en un convenio de reciprocidad con la empresa que había planteado “un plan de inversiones para Córdoba”.

De cualquier modo, desde el municipio destacaron el carácter “simbólico” de la decisión ya que, “como aclara el comunicado, Mercado Libre seguirá operando y facturando en Córdoba, no hay afectación para la Municipalidad”, dijo una de las fuentes consultadas.

Intendentes, vuelven a la carga

Luego de crear en la ciudad de Tucumán el Consejo Federal de Intendentes donde se elaboró un documento con puntos en común, jefes comunales de todo el país arribarán hoy al Congreso para insistir con un reparto equitativo de los fondos. En plena sintonía con el planteo de los gobernadores, los alcaldes alzan una vez más la voz contra la Nación.

Passerini será uno de los 20 intendentes que asistirá hoy a la comisión de Asuntos Municipales que conduce el diputado cordobés de Democracia Cristiana, Juan Brügge, donde se abordarán distintos temas. Entre ellos, las modificaciones propuestas para el Impuesto a los combustibles líquidos; la situación de las áreas metropolitanas y su articulación con el Estado Nacional; el régimen tributario de los municipios; la propuesta de modificación del régimen de IVA para las contrataciones, entre otros.