El Surrbac, 40% más caro que Camioneros, detona la recolección de Passerini

Por Felipe Osman

En la tarde de ayer, el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Martín, explicó a la prensa que, para el Surrbac, la “cuestión” no era salarial. Por “cuestión” ser refería a la acumulación de basura en el centro y rutas del sector norte y sur en que se encuentra dividida la prestación del servicio en la ciudad.

Al margen de que sus palabras chocaron de frente con un comunicado difundido por la Municipalidad horas antes, en el que se indicaba: “aunque los (otros) municipios no forman parte de las negociaciones salariales de las empresas, sufren las consecuencias de las medidas gremiales…”, lo cierto es que la “cuestión” es netamente salarial.

El origen del problema es el mismo de siempre: el Surrbac, que nació como un desprendimiento del convenio colectivo de Camioneros (efecto colateral del enfrentamiento entre los Moyano y CFK), necesita convalidar su existencia autónoma cerrando paritarias, siempre, un poco por encima de la que cierra el gremio del clan Moyano. Y aunque a veces es un número significativo y otras, apenas simbólico, el efecto acumulativo durante los últimos 15 años ha generado un desfasaje por el cual la escala salarial de los recolectores oscila entre un 40 y un 50 por ciento más que la de Camioneros.

Ese es el dato que comparten jugadores de peso en el sistema. El problema es que, en apariencia, las actas acuerdo entre el Surrbac y el COyS son información sensible, de difícil acceso.

La mecánica del gremio es la de siempre. Al ser la prestadora con mayor personal a cargo, por encargarse del barrido, los representantes del Surrbac negocian directamente con el COyS. Es decir, con la Municipalidad. A la que exigen una paritaria por encima de la que previamente haya cerrado Camioneros. Después, reclaman al resto de las prestadoras que reconozcan la misma paritaria. A lo que las prestadoras -cuyos costos operativos se componen en más de un 70 por ciento por la pauta salarial- reclaman al municipio una redeterminación en el precio de los servicios.

Hoy, en un contexto de caída de la actividad económica y consecuente pérdida de capacidad recaudatoria, lastrada por deudas contraídas por Mestre (y rolleadas por Llaryora), sin subsidios nacionales para el transporte y sobredemandada por los servicios que la Nación ya no presta en la ciudad, la Municipalidad se acerca a un punto de quiebre y se endurece en la negociación con el gremio. Y he ahí el origen de la “cuestión”.

Los herederos del clan Saillén reclamaron al COyS una paritaria del 10 por ciento más bono para el período comprendido entre marzo y junio, y sin espaldas para soportarlo el municipio respondió que no. La basura se empezó a acumular. Al resentimiento del servicio en Córdoba se sumó el de las prestadoras de la zona metropolitana. No porque la recolección no funcionara allí, sino porque la descarga de residuos en el predio de Piedras Blancas -también utilizado por estas localidades- se ralentizó por el “trabajo a reglamento” del gremio.

El viernes de la semana pasada la Municipalidad de Córdoba gestionó, en tiempo récord, una conciliación inédita, sin que el Surrbac hubiera siquiera llamado al paro. Dicen, los que saben, que hasta los propios conductores del sindicato se sorprendieron por la demostración de reflejos de la cartera que comanda Omar Sereno.

En resumidas cuentas, el gremio, que prefiere evitar blanquear el motivo real de su reclamo, resiente el servicio alegando falta de los medios operativos necesarios para su prestación. A pesar de que, no cuesta advertirlo, tal no es (ni debe ser) su principal preocupación.

De carambola, hacen causa común con las prestadoras del servicio, que no pueden romper lanzas con el Palacio 6 de Julio, pero quieren recuperar las redeterminaciones de precios que la Municipalidad tiene pisadas desde mayo del año pasado. En el fondo, el Surrbac es el socio (ampliamente) mayoritario del sistema de recolección de Córdoba, pero no el único.

El origen del problema, el real, es la ininterrumpida defección que las distintas gestiones han tenido frente al sindicato. Se trata, llegado el caso, de una crisis auto infligida. No por el peronismo: por todos los signos políticos que estuvieron al mando de la ciudad desde 2009 a la actualidad.