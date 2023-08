Nueva cumbre Gill-Accastello: la unidad, todavía en suspenso

Por Yanina Soria

El ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Julián López, reunió hace algunos días en su despacho a Martín Gill, Eduardo Accastello y Marcos Bovo, en el marco de la discusión por las candidaturas en la ciudad de Villa María de cara a las elecciones del próximo 1° de octubre.

El funcionario hizo saber que el gobernador Juan Schiaretti y su sucesor, Martín Llaryora, siguen de cerca las negociaciones y que esperan de los actores un compromiso para sellar la unidad local y evitar poner en peligro la continuidad de Hacemos por Córdoba en la tercera ciudad más importante de la provincia.

Tanto desde el accastellismo como desde el gillismo, en público y en privado, muestran voluntad para alcanzar ese consenso, pero la realidad es que las tensiones internas marcan el pulso político de las negociaciones de última hora. Los dos sectores en pugna arrastran diferencias políticas de hace años y las circunstancias los obliga ahora a sentarse en una mesa de diálogo a intentar acordar.

El peronismo gobierna la ciudad desde hace 25 años de los cuales tres gestiones correspondieron a Eduardo Accastello; una a Nora Bedano y dos a Martín Gill. Si bien la situación de la oposición tampoco asoma tan acomodada, en el oficialismo tienen en claro que una fractura del PJ sería ceder el terreno.

Ayer por la tarde hubo una nueva cumbre entre Accastello y Gill para intentar destrabar la situación y acordar una lista única. El tiempo apremia pues el cronograma electoral fija como plazo fatal para la presentación de los candidatos el 1° de septiembre, es decir, el viernes hasta las 24 horas habrá tiempo. De allí quedará entonces un mes para la campaña fuerte.

El ex intendente, amparado en los números que lo respaldan, espera ser el candidato de la unidad. Desde su entorno reiteraron la predisposición para arribar a un acuerdo que le garantice la gobernabilidad hacia adelante, que sea equitativo y razonable. Con ello, buscan decir que no le darán a Gill más de lo que el ex secretario de Obras Públicas de la Nación le dio al accastellismo asumió en el gobierno municipal: dos concejales.

Según pudo saber Alfil, el intendente saliente estaría pidiendo tres lugares en la lista de concejales, representación en el próximo gabinete, un tribuno de Cuentas y, hasta la candidatura del Auditor General de la Municipalidad.

Desde el gillismo le bajan el tono a la discusión por los lugares y aclaran que la mesa de diálogo abierta no gira en torno a los cargos; el intendente remarca que primero se deben acordar ejes de gobierno y una mirada de la gestión municipal en función a lo que se hizo y a lo que queda pendiente.

De nuevo: de uno y otro lado destacan la propensión a un entendimiento político con la Provincia como principal garante de la unidad, pero la realidad es que las tensiones siguen.

En el mientras tanto, Accastello decidió lanzarse igual la semana pasada y desde entonces, intensificó su campaña con distintas actividades por la ciudad. El ministro será candidato de una u otra manera y desde el Panal reconocen que es quien mejor mide. “Siempre tuvimos un frente muy amplio. Quiero dedicar estos días a trabajar, como lo he demostrado, para que la unidad no sea solo de los dirigentes, sino que sea de la sociedad. Si los objetivos personales van por encima de los intereses de la ciudad, ese es mi límite. Espero que los dirigentes sean maduros y que entiendan que los intereses personales nunca deben primar. Voy a hablar con todos porque generosamente he puesto a disposición todos los espacios de trabajo. Por supuesto que la sociedad no quiere ver pelear a dirigentes por cargos, y tampoco lo voy a permitir”, le dijo en modo candidato Accastello a El Diario de Villa Maria.

De hecho, ya tendió puentes con otros tres pre candidatos del peronismo. Según pudo saber este diario, hubo contactos con Marcos Bovo, a quien le habrían ofrecido un lugar en la lista de concejales y el secretario de Comunicaciones de Córdoba habría rechazado; también con Pablo Rosso y con José Carignano quienes recibieron ofertas concretas.

Por su lado, tras ese lanzamiento, el fin de semana Gill aclaró ante los medios locales que la candidatura de Accastello no sintetizaba (al menos por ahora) a todo el peronismo. De hecho, remarcan desde el oficialismo municipal, ninguno de los otros precandidatos del PJ declinó su postulación para apoyar al ministro, algo que entienden sólo ocurrirá si hay fumata blanca.

Mientras tanto, el gillismo tiene en su reserva a un jugador que en las últimas horas aceptó el desafío de salir a la cancha si es que finalmente no hay acuerdo y la oferta electoral del peronismo se parte. Se trata del rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, quien acaba de ser re reelecto en la Casa de Altos estudios por un amplísimo margen.