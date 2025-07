Por Franco Cervera

Como era de esperarse, la noticia de la Unión Cívica Radical provincial trajo cola también por San Francisco. Tal cual ya lo habíamos informado, en los pagos del este cordobés también hay al menos dos bandos encontrados dentro del centenario partido, que pese a que a finales del año pasado lograron aunar fuerzas para evitar internas en el Comité local, la postura de cara a las legislativas de octubre son muy distintas.

Para un sector, que integra y lidera el concejal Marco Puricelli, la resolución que permite avanzar con una política de alianzas para las elecciones legislativas de octubre, es la mejor opción. Mientras que para el otro, encabezado por el tribuno de cuentas, Cristian Canalis, es una gran desazón.

Sin dudas que la decisión marca el rumbo político del partido de ahora en adelante, siendo el gran ganador a nivel provincial el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien impulsaba esta iniciativa.

Voces a favor

Puricelli, concejal radical que integra el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en San Francisco, se mostró en “total acuerdo” con la decisión y destacó que hubo un “muy buen diálogo” con casi todos los sectores del partido provincial.

“La UCR está en condiciones de liderar la coalición que necesita la provincia y no tengo dudas que Marcos Ferrer es la persona preparada para llevar adelante ese proceso. Hay una vocación real de transformar Córdoba y la Argentina, y para eso el radicalismo es fundamental”, sentenció.

Respecto a los cuestionamientos de aquellos que no están de acuerdo ante una eventual alianza con LLA, Puricelli respondió: “Hay una generación que se auto percibe furgón de cola vayas hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay que ocuparse de integrar equipos dispuestos a construir nuestra visión de sociedad, pero construirla en serio. Creemos en el superávit fiscal y la baja inflación; creemos en la educación pública y la lucha contra el narcotráfico; creemos en el progreso de la infraestructura de nuestras ciudades, queremos mejores servicios y menos impuestos. Prefiero un radicalismo con el compromiso de ser protagonistas de esos procesos”.

Por su parte, el presidente comunal de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno, también entiende que era necesario formar alianzas de cara a octubre: “Coincidimos junto a otros intendentes de San Justo en que el radicalismo solo no llega. Estoy identificado con la postura de Marcos Ferrer, una alianza fijando un criterio programático y a partir de eso armar el poder, que es lo que los demás no entienden. El poder se construye desde adentro, estando y solucionando problemas en la gente, sin perder la identidad”, remarcó.

El dirigente radical también sostuvo que el partido debe hacer un mea culpa: “Javier Milei llegó a donde llegó también por culpa nuestra, porque no ofrecimos una alternativa, entonces hay que aprender de los errores. A mi entender con esta decisión prevaleció el sentido común en esto de las internas, donde después va poca gente a votar. En segundo lugar, creo necesario una alianza”.

Voces en desacuerdo desde San Justo

Francisco Muratore, uno de los congresales del partido en el departamento San Justo, fue enfático en su postura en contra de lo votado: “Nuevamente le asestaron una herida casi mortal a la UCR, como fue la alianza anterior con el PRO, con Macri. Nuevamente un grupo minúsculo dentro del partido más allá de la mayoría de congresales, dejaron abierta la posibilidad concreta de ir una alianza con La Libertad Avanza, dejando de lado el cronograma electoral fijado y anulando las internas para elegir a los candidatos a diputados”.

Paso siguiente, le apuntó a De Loredo: “Seguramente quiere encabezar o integrar la lista futura con LLA, ya nos tiene acostumbrado a las traiciones y esta es una más con sus amigos que hoy dirigen los destinos del partido, como Marcos Ferrer, el presidente”.

Para Muratore, con la decisión en el Congreso se entregaron las banderas del partido: “Nacimos luchando contra los conservadores y hoy nos queremos aliar a la derecha más recalcitrante, a los que dejan sin trabajo a la gente, a quienes no defienden la salud, la educación pública, las universidades, a los jubilados”, reflexionó.

Por último, el dirigente de la UCR local y tribuno de cuentas de JxC, Cristian Canalis, también explicó su postura en contra de lo decidido: “Se llegó a una situación límite de que en un partido democrático como el nuestro no podemos elegir a nuestros candidatos. El orden del día fue tramposo, estoy de acuerdo con que armemos un frente electoral o una política de alianzas, pero no estoy de acuerdo con un cheque en blanco al presidente del partido y que lo autorice a hacer alianzas con cualquiera”, dijo ante la sospecha de un inminente acuerdo con LLA.

Recordó que la UCR fracasó con su alianza pasada con el PRO y aclaró que no tienen coincidencia con LLA y el peronismo: “Se pedía claridad y no darle un cheque en blanco al presidente después de ver la torpeza con la cual se manejó en el último tiempo. Pero no es casualidad, esto es para privilegiar o buscar la candidatura de Rodrigo de Loredo, por eso el radicalismo de Córdoba viene tropezando porque se transformó en un partido para salvar a una sola persona y no para decirle al conjunto de los cordobeses de qué manera se vota en el Congreso. Metieron al radicalismo en una trampa y nos va a costar mucho recuperar la credibilidad de la gente”, cerró.