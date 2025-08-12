La UNRC inició la semana de paro bajo un clima adverso, pero alto acatamiento

Por Gabriel Marclé

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentra en el centro de una serie de protestas debido a la situación salarial de sus trabajadores y la falta de financiamiento adecuado, problemática que se replicó ayer en la mayoría de las universidades del país. El lunes, la casa de altos estudios local tuvo un comienzo interrumpido del segundo cuatrimestre a raíz del paro que los docentes realizarán durante toda la semana, mientras que los nodocentes llevarán a cabo una huelga de 48 horas.

La imagen de un campus prácticamente desierto fue la postal que predominó en una jornada de alto acatamiento a las medidas de fuerza, que —según sostienen— surgieron como respuesta de la comunidad universitaria tras el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que ya había obtenido media sanción en el Congreso. No obstante, desde los gremios lamentaron el escaso acompañamiento estudiantil. Algunas agrupaciones de estudiantes, incluso, emitieron comunicados cuestionando la decisión de los trabajadores.

Los docentes universitarios, organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD), definieron la semana pasada que no dictarán clases hasta el viernes. La secretaria general del gremio, Florencia Granato, explicó que la medida responde a una pérdida salarial que supera el 45% en el marco del actual escenario económico naciona.

Los trabajadores nodocentes, agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC), llevarán a cabo un paro de 48 horas el lunes 11 y martes 12 de agosto. Esta diferencia en la contundencia de las medidas de fuerza generó algunas tensiones: este martes, los nodocentes se reunirán en asamblea para definir si extienden la huelga o retornan a las actividades normales.

Pero el reclamo no quedó solo en los trabajadores, puesto que ayer también hablaron las autoridades. El rectorado y las cinco Facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) expresaron su “profunda preocupación” por las políticas de ajuste y desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

El desfinanciamiento del Gobierno nacional genera una pérdida mensual de $1.640 millones en la economía del Gran Río Cuarto, afecta a 2.000 empleos directos y retrasa becas, inversiones en ciencia, tecnología e infraestructura.

Cuestionamientos

El inicio de esta medida de fuerza refleja un contexto tenso en el sector universitario, marcado por la creciente demanda de mayores inversiones estatales para garantizar la calidad educativa y condiciones laborales dignas en la UNRC y en todo el sistema universitario público argentino. Sin embargo, al igual que en 2024, la protesta de docentes y nodocentes carece del apoyo esperado por parte de la comunidad estudiantil, pese a la gravedad de la situación que atraviesan las instituciones.

Algunas agrupaciones estudiantiles, identificadas con La Libertad Avanza, criticaron duramente la medida de fuerza. “Otra vez rehenes”, expresaron desde Nuevas Bases, en un comunicado donde acusaron a los gremios de “utilizar la educación como herramienta de presión”.

“Nuevamente los estudiantes quedamos en medio, somos usados como rehenes. Se pretenden utilizar las instituciones para convocar a marchas que solo son pantallas de humo para el oportunismo político”, señalaron desde esa agrupación.

Por otro lado, quienes llevan adelante el paro advirtieron que sectores históricos de la dirigencia estudiantil, como Franja Morada, tampoco se manifestaron en apoyo a los docentes que sostendrán la protesta durante toda la semana con diferentes actividades.