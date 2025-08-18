Capilla del Monte vivió la Tercera Edición de la Expocarreras

Con la participación de más de veinte Universidades e Institutos Superiores de toda la provincia, el Municipio de Capilla del Monte llevó adelante en el IPEM 88, la “Tercera Edición de la Expocarreras”, un evento que acerca la oferta académica a jóvenes y estudiantes secundarios, en la búsqueda de su formación profesional.

El Intendente Fabricio Díaz recorrió la muestra y destacó su importancia en el contexto del proyecto educativo que vive la ciudad: "Estamos viviendo un momento histórico para Capilla del Monte y la región. En el predio de al lado, el Gobierno Provincial avanza en la construcción de la Sede Regional Capilla del Monte, de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), una obra que no solo impactará en los jóvenes de nuestra localidad, sino también en los jóvenes de toda la región", aseguró.

Asimismo, Díaz remarcó que esto es resultado de la Política de Federalización de la Educación Superior impulsada por el Gobernador Martín Llaryora, que busca garantizar el acceso a la universidad pública a los jóvenes de toda la provincia.

La jornada contó con la presencia de Autoridades Educativas, Profesionales locales, el Equipo Ejecutivo Municipal, Instituciones de nivel medio y superior, y un gran número de estudiantes, quienes aprovecharon las charlas de orientación vocacional para definir su futuro académico.