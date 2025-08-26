Enroque Corto
¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha
El legislador provincial Dante Rossi bancó la lista de la UCR que encabeza Ramón Mestre. Por eso, el informante de la Unicameral llamó al periodista.
Informante: Anote uno más… ‘el Colorado’ salió a respaldar a Ramón.
Periodista: ¿Quién?
I: Dante Rossi.
P: Ahh…
I: Sí, sostuvo que “la Argentina necesita de los valores de la UCR”. El Gobierno de Javier Milei le ha sumado corrupción a una administración cruel e insensible, que lleva adelante un ajuste a costa de los jubilados, las personas con discapacidad, la educación pública, los sectores medios de la sociedad y las provincias. Hay plata para la Side, para los viajes presidenciales a foros de ultraderecha sin ningún beneficio para la argentina, para el blanqueo, para los grandes capitales, pero nada para los que más sufren la crisis”, dijo.
P: Epa, durísimo.
I: Sí, hombre. Él y su espacio bancaron la candidatura de Ramón. Hay algunos que todavía los seguimos esperando.
P: Esperen tranquilo nomás porque creo que no va a tener ni noticias. Le mando un abrazo.
El concejal Juan Balastegui pidió que el Municipio haga obras en la vía pública en el horario de la noche y se movió el avispero en el Concejo.
Informante Concejo: Balasta pide obras nocturnas.
Periodistas: ¿Teatro?
IC: No, obras teatrales no, obras viales.
P: A ver, ¿cómo es eso?
IC: Le cuento. El objetivo de la iniciativa es minimizar las molestias diarias y optimizar el flujo vehicular y peatonal en los puntos más críticos de la ciudad donde se realizan obras de menor envergadura como reparaciones de veredas, instalación de servicios (agua, luz, fibra óptica) y mantenimiento vial, que suelen generar grandes interrupciones si se llevan a cabo durante el día.
P: Eh… me parece buena iniciativa. El tema es qué dicen los colegas de Balastegui en el Concejo.
IC: Sí, eso está más difícil. Pero es optimista. Le mando un abrazo.
El gobernador Martín Llaryora se reunió en el Centro Cívico con el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes.
Informante: Unas horas antes del acto con intendentes, Llaryora recibió al diplomático, con la idea de fortalecer exportaciones y rutas aéreas entre Córdoba y Portugal.
Alfil: Ya veo un vuelo directo...
Informante:: Bueno, es un montón. También estuvo el presidente Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara. Hay un dato: en el caso puntual de Córdoba, la participación sobre el total de exportaciones de Argentina a Portugal es de 65.9% en productos y servicios, y de 34.1% en producción primaria.
Alfil: Importante.
Informante: Es la primera visita del luso a Córdoba, pero parece que no la última.
El concejal radical Sergio Piguillem lanzó un proyecto para abrir la discusión en torno a la colocación de nombres personales a las obras de gestión.
Informante: Es una iniciativa que pone arriba de la mesa una discusión tan necesaria como postergada: esto de personalizar la publicidad oficial, un recurso gastado de la mala política.
Periodista: Es interesante la discusión, es cierto. Pero sabe que no pasará el filtro del peronismo en el Concejo…
I.: No importa, hay que darla igual. Es un proyecto muy sencillo, pero profundamente desafiante. Piguillem propone la prohibición total de nombres propios y fotos, videos o grabaciones que busquen posicionar a un funcionario. Esto es ética en la función pública de verdad. Es el gesto que debe bajar desde las posiciones del poder hacia una ciudadanía que no puede recibir más malos ejemplos de los que debieran liderar con altura cívica.
Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.