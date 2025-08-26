Enroque Corto

¿Campaña Low Cost para el PJ?

El periodista llamó a su informante con la expectativa de cosechar alguna novedad en la campaña

territorial del PJ Capital. No encontró lo que quería, pero algo le contaron.

Periodista: Todo lo que le pregunto todavía está por definirse… no sé, cuénteme algo usted entonces…

Informante: Ja, ja… usted es demasiado ansioso…

P.: ¡Trabajo de eso!

I.P.: Mire, lo que yo le puedo ir adelantando, es que si la mano sigue como viene, esta campaña va a ser

muy modesta, al menos en lo territorial.

P.: ¿Por?

I.P.: No fluyen los recursos. Para más que algunos puntos fijos y alguna que otra volanteada no hay.

P.: Bueno, pero la campaña recién arranca igual… ¿el ansioso no será usted?

I.P.: Mire, vamos viendo cómo se acomoda… Yo le cuento la foto de hoy…

Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre El legislador provincial Dante Rossi bancó la lista de la UCR que encabeza Ramón Mestre. Por eso, el informante de la Unicameral llamó al periodista. Informante: Anote uno más… ‘el Colorado’ salió a respaldar a Ramón. Periodista: ¿Quién? I: Dante Rossi. P: Ahh… I: Sí, sostuvo que “la Argentina necesita de los valores de la UCR”. El Gobierno de Javier Milei le ha sumado corrupción a una administración cruel e insensible, que lleva adelante un ajuste a costa de los jubilados, las personas con discapacidad, la educación pública, los sectores medios de la sociedad y las provincias. Hay plata para la Side, para los viajes presidenciales a foros de ultraderecha sin ningún beneficio para la argentina, para el blanqueo, para los grandes capitales, pero nada para los que más sufren la crisis”, dijo. P: Epa, durísimo. I: Sí, hombre. Él y su espacio bancaron la candidatura de Ramón. Hay algunos que todavía los seguimos esperando. P: Esperen tranquilo nomás porque creo que no va a tener ni noticias. Le mando un abrazo. Balastegui pide obras en el horario nocturno El concejal Juan Balastegui pidió que el Municipio haga obras en la vía pública en el horario de la noche y se movió el avispero en el Concejo. Informante Concejo: Balasta pide obras nocturnas. Periodistas: ¿Teatro? IC: No, obras teatrales no, obras viales. P: A ver, ¿cómo es eso? IC: Le cuento. El objetivo de la iniciativa es minimizar las molestias diarias y optimizar el flujo vehicular y peatonal en los puntos más críticos de la ciudad donde se realizan obras de menor envergadura como reparaciones de veredas, instalación de servicios (agua, luz, fibra óptica) y mantenimiento vial, que suelen generar grandes interrupciones si se llevan a cabo durante el día. P: Eh… me parece buena iniciativa. El tema es qué dicen los colegas de Balastegui en el Concejo. IC: Sí, eso está más difícil. Pero es optimista. Le mando un abrazo.

Lazos con Portugal El gobernador Martín Llaryora se reunió en el Centro Cívico con el embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes.

Informante: Unas horas antes del acto con intendentes, Llaryora recibió al diplomático, con la idea de fortalecer exportaciones y rutas aéreas entre Córdoba y Portugal. Alfil: Ya veo un vuelo directo... Informante:: Bueno, es un montón. También estuvo el presidente Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara. Hay un dato: en el caso puntual de Córdoba, la participación sobre el total de exportaciones de Argentina a Portugal es de 65.9% en productos y servicios, y de 34.1% en producción primaria. Alfil: Importante. Informante: Es la primera visita del luso a Córdoba, pero parece que no la última.

Despersonalizar la publicidad

El concejal radical Sergio Piguillem lanzó un proyecto para abrir la discusión en torno a la colocación de nombres personales a las obras de gestión.

Informante: Es una iniciativa que pone arriba de la mesa una discusión tan necesaria como postergada: esto de personalizar la publicidad oficial, un recurso gastado de la mala política.

Periodista: Es interesante la discusión, es cierto. Pero sabe que no pasará el filtro del peronismo en el Concejo…

I.: No importa, hay que darla igual. Es un proyecto muy sencillo, pero profundamente desafiante. Piguillem propone la prohibición total de nombres propios y fotos, videos o grabaciones que busquen posicionar a un funcionario. Esto es ética en la función pública de verdad. Es el gesto que debe bajar desde las posiciones del poder hacia una ciudadanía que no puede recibir más malos ejemplos de los que debieran liderar con altura cívica.