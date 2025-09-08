Dura derrota para Milei y Karina en PBA; moderado optimismo de Provincias Unidas

Lecciones para los libertarios
Por Gabriel Silva
El Gobierno nacional enhebró otra mala noticia después del duro traspié en las elecciones bonaerenses donde el armado peronista/kirchnerista Fuerza Patria logró imponerse a La Libertad Avanza por más de diez puntos al cierre de esta edición. Con una clara muestra del acierto que significó para el gobernador bonaerense Axel Kicillof desdoblar por primera vez los comicios en la provincia de Buenos Aires y despegarla del escenario nacional de octubre; a pesar de las críticas, incluso dentro del propio espacio, como los cuestionamientos que hizo en su momento a esa decisión la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así, el presidente Javier Milei y su entorno no logran salir de la espiral de crisis en el que ingresaron hace varias semanas cuando estalló el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, siguió el domingo anterior con la contundente derrota en Corrientes y continuó anoche con el severo revés bonaerense. Donde, el acuerdo entre LLA y el PRO, impulsado por Karina Milei y Sebastián Pareja del lado libertario; y Diego Santilli junto a Cristian Ritondo desde el espacio amarillo no sólo no surtió efecto, sino que se deglutió la fuerza que lidera Mauricio Macri y expuso a un complejo traspié al sello del Gobierno nacional.
Para el peronismo bonaerense, una vez que pase la resaca será el momento de escudriñar el ADN para ratificar la paternidad de Kicillof y ver cómo se acomoda después de estos casi dos años de interna con La Cámpora y el cristinismo duro. Anoche, algo de esto se vio con la expresidenta tratando de copar la parada desde su arresto domiciliario en San Juan 1111 y su entorno lejos del búnker oficial encabezado por Kicillof que decidió hablar después de las diez de la noche.
Al aguardo de qué hacía Milei en el campamento libertario.
En tanto, Provincias Unidas, el frente federal que asomó como el nuevo vector en el tablero nacional se manifestó en redes con el gobernador Martín Llaryora, su antecesor y candidato a diputado, Juan Schiaretti; y su par santafesino, Maximiliano Pullaro.
Todos hicieron referencia a las falencias en la gestión, como así también al estilo libertario y sus formas. “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos”, dijo Schiaretti.
Mientras que Llaryora señaló que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.
A futuro restará saber si hay una nueva generación del kirchnerismo con el plafón bonaerense o si la musculatura de PU es tan novedosa para polarizar hacia 2027 frente al bastión electoral más cercano al puerto.
El gobierno nacional ha maltratado a algunos opositores que ayudaron en estos dos años, espantando también algunos de esos votos
El armado kirchnerista Fuerza Patria le asestó el segundo revés consecutivo después de Corrientes y dejó a los libertarios en clara debilidad de cara a octubre. Llaryora, Schiaretti y el resto del esquema federal cruzaron el modelo y la falta de gestión nacional.