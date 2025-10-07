Fassi va con “adelante Talleres”, sin novedades del estadio

Por Federico Jelic



Con más luces y cotillón que novedades en la lista, Andrés Fassi avanza a pasos firmes por un nuevo mandato al frente de Talleres, apuntando a una re-re reelección, que le permitiría seguir en el poder hasta 2029. Cambiando posiciones en las vicepresidencias, alternando apellidos entre asambleístas y vocales, ya menos apremiado por la urgencia de levantar imagen a raíz de los recientes resultados deportivos, camina a paso firme rumbo a las elecciones del 19 del mes en curso, pero con detalles a destacar, sin tantas propuestas.



No obstante, la incorporación del ex jugador del club Javier Pastore como embajador deportivo alcanzó para tapar o disimular algunos proyectos, mientras el socio espera ansioso algún anuncio respecto al estadio propio.



Serán tres las fuerzas políticas que competirán en las urnas, sin embargo Fassi luce más estable, por momentos superado y sobrado luego de algunos dolores de cabezas y errores no forzados, aunque el dato es que por primera vez desde la era actual, habrá asambleístas de diversos colores partidarios y no solo del oficialismo. Guste o no guste.

Con Pastore, estadio en pausa

“Adelante Talleres” hizo su presentación en el Centro de Convenciones de Feriar, con varios socios notables, un atril con asambleístas y con despedidas. El video de Pastore vaticinando su nuevo compromiso con Talleres fue de los puntos altos, donde representará la bandera y el escudo albiazul en Europa y otras latitudes. Sus vínculos con dirigentes y empresarios del viejo continente, sus cursos realizados a nivel FIFA y su supuesta cercanía con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, también propietario de París Saint Germain (donde fue jugador) es demasiada tentación para cualquier gestión.



¿Tendrá participación activa? Con su cara en la lista, ya es demasiada ganancia.



La otra novedad es el reposicionamiento de Miguel Cavatorta, responsable de la comunicación institucional en Talleres, a vice primero, algo que muchos entienden es un premio a la eficiencia y compromiso con el proceso.



¿Y el ex titular de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos? Será consultor externo, sin ambiciones políticas. De hecho, varios de los notables buscarán al menos estar un mandato afuera, como muestra de transparencia, caso Aldo Rainero y Rodolfo Onofri, por ejemplo.



Lo que llamó la atención es la salida del gerente Gerardo Moyano Cires, tiempo atrás llamado a ser sucesor de Fassi, hoy figura fuera de la estructura. ¿Regresará? Dentro de Talleres fue formado como dirigente FIFA, con amplia capacidad de negociación de contratos y logística, razón por la cual muchos entiende que quedó en el camino por alguna interna o colisión de poderes, aunque las versiones fueron desmentidas desde el oficialismo.



Ahora bien: con no haber perdido el clásico ante Belgrano, Fassi luce más sólido en su proyecto. El equipo esquiva por algunos puntos la incómoda situación con el descenso y eso le dio oxígeno a la gestión, que sin que nadie lo imaginara, se encontrara en riesgo cuando la pelota pega en el palo y no entra.



¿Y del estadio? El gran anuncio que espera el hincha en barrio Jardín se sigue haciendo desear. Fassi reconoce reuniones en Miami con inversores privados por el famoso Naming del futuro recinto (nombre de una marca que acompaña con inversión a la construcción, por una pactada cantidad de años). Se habla de capitales chinos como base fundacional aunque también deja al descubierto que la constructora aliada estratégica que decora la camiseta tendrá un rol secundario. ¿O será a la par? Las marcas y el sector empresario siguen apoyando como desde el primer minuto, no obstante negar alguna preocupación del seno dirigencial por la situación deportiva y algunas fugas del propio oficialismo al armado opositor sería necedad pura, que en tiempos políticos suelen pagarse caro.



Pero claro está que la situación deportiva ya no trae urticaria como antes. La levantada del equipo de Carlos Tevez, el triunfo agónico ante Sarmiento de Junín, acomodaron en algo la estantería y un vestuario convulsionado, por lo que la lluvia de críticas en redes sociales y en la cancha fueron atenuados.



Asimismo, si de algo puede sacar chapa Fassi es de la pluralidad y la participación societaria: casi 35 mil socios quedaron en condiciones de votar, superando historiales de entidades deportivas en Córdoba (superando a municipios y ciudades del interior, por ejemplo), superando ampliamente a los 1700 que sufragaron cuando el oficialismo fue ungido, allá por 2014, en el Federal A. De hecho, los 70 mil socios (no todos activos) es toda una tentación, como intentó aprovecharlo Mauricio Macri en Boca Juniors (la famosa provincia 25), cuyo caudal y capital de poder suele ser una plataforma más que tentadora.



“Talleres es de su gente” con Adrián Gruppi a la cabeza aún no mostró sus cartas mientras que la otra lista opositora “Talleres Somos todos” (con un interesado apoyo del peronismo cordobés) tiene a Román Huespe como referente principal, también espera dar su golpe mediático. Será la primera elección con tres fuerzas políticas de los últimos 40 años. Y donde el mapa asambleísta tendrá nuevos colores, aunque sea minoritario, pero ya sin el color monocromático del oficialismo.