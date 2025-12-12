Bornoroni muestra poder y ubica a Roca en la Magistratura (Karina)

Por Bettina Marengo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, impulsó al flamante diputado libertario Gonzalo Roca para ocupar un lugar titular en el Consejo de la Magistratura en representación de la primera minoría en la cámara baja, en una muestra más del despliegue del ex titular de Expendedores de Combustibles tras el triunfo electoral de octubre. Roca llega al organismo que designa y castiga a jueces y fiscales federales de todo el país como reemplazo de la radical Roxana Reyes, quien finalizó su mandato el 10 de diciembre. Como suplente, fue elegido Alvaro Martín, en reemplazo de Francisco Monti.

La novedad implica un fortalecimiento de la línea Karina Milei dentro del esquema violeta y de los organismos vinculados a la Justicia, y un avance sobre las aspiraciones del asesor Santiago Caputo. A la Secretaria General de la Presidencia responden Bornoroni, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, quien oficializó la designación, y obviamente el propio Roca. La hermanísima vendrá hoy a esta ciudad junto al Presidente, en lo que el mundo libertario dio en llamar “Tour de la Gratitud”, por el acompañamiento electoral reciente, y habrá asistencia perfecta del karinismo.

Roca es el primer legislador nacional libertario puro que entra al Consejo de la Magistratura, donde ya está el aliado Luis Juez, que ocupa un lugar por el Senado. El jefe del Frente Cívico logró el sitio con una resolución judicial que se opuso a una decisión del kirchnerismo, cuando Cristina Kirchner era la titular del Senado, que lo dejó fuera del cuerpo. Justamente ese fallo del TSJ fue invocado por Bornoroni para impulsar a Roca, en virtud de la mayor representación parlamentaria que tiene LLA desde la nueva conformación del Congreso post elecciones de octubre. Como sea, sobrerrepresentación cordobesa.

En el oficialismo cordobés aseguraron que estaban al tanto de que Roca se iba a quedar con la flamante vacancia por Diputados en la Magistratura, pero aunque el llaryorismo tiene sus intereses puestos en los nombramientos de jueces y camaristas federales para Córdoba, ayer el ojo estuvo puesto en un escenario más doméstico como fue la audiencia pública que dio paso a la designación del juez de Control N° 5 Carlos Lezcano como futuro titular del Ministerio Pública Fiscal de la Provincia.

Todo indica que el pliego del sucesor de Juan Manuel Delgado se tratará en una mega sesión el 17 de diciembre. Ese día o u otro (23 y 30 de diciembre habría sesiones en la Unicameral), lo cierto es que sorprendió al Panal la noticia, que fue primicia de este diario, de que Juez mandó a su bloque a votar a favor de su ex socio de estudio jurídico y próximo jefe de los fiscales provinciales. “No confundo lo personal con la política”, le escucharon decir al senador.

La designación de Roca en la Magistratura es un dato político vinculado al crecimiento del capital de Bornoroni con cargos y lugares, que puede tomar otra dimensión si, como se espera, el Ejecutivo retoma la designación de magistrados a través del Consejo. En la práctica, no hay nombramiento de jueces federales desde que comenzó el mandato de Milei. Un informe reciente indica que son 46 las vacantes en Capital y 106 en los tribunales del interior. En Córdoba, el oficialismo sigue de cerca varios cargos pero especialmente uno: la vacante del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, donde durante décadas estuvo Ricardo Bustos Fierro, juez que fue amigo del menemismo y de José Manuel de la Sota. Hoy subroga el juez Carlos Ochoa, en reemplazo de otro subrogante, Abel Sánchez Freytes. Luis Segura, ex presidente del Colegio de Abogados y miembro de la entidad, cercano al llaryorismo, rindió concurso para el cargo con el beneplácito cordobesista. Igual, desde Buenos Aires le hicieron saber al Panal que todo trámite quedó para el año que viene, e incluso muchos observan que la prioridad son las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, a donde van a ir a parar muchos recursos contra la reforma laboral que se viene.