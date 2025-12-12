Aprobaron la Procuraduría Penitenciaria sin jefe vitalicio

Provincial12 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
legislatura (4)

La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial. La iniciativa de la legisladora Nadia Fernández llegó al tratamiento en el recinto con dos despachos. La flamante ley establece la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, organismo dedicado al control del funcionamiento de cárceles, alcaidías y cualquier otro espacio donde se ejecute una medida restrictiva de la libertad.

El nuevo organismo actuará con autonomía funcional, bajo la órbita del Poder Judicial, sin interferir en el rol del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes. El objetivo es que aporte a fortalecer el sistema conforme a estándares nacionales e internacionales.

Entre sus obligaciones, el nuevo ente deberá realizar la inspección y supervisión de todos los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales, y la capacidad de solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos. También será su responsabilidad generar acciones constitucionales o procesales conducentes a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Durante el tratamiento del proyecto, y por la propuesta de cambios sugeridos en el trabajo en comisión, la legisladora autora de la iniciativa, Nadia Fernández, informó las modificaciones que se introdujeron en los artículos 3 y 5 del despacho de mayoría. También, indicó que se eliminan los artículos 26 y 27.
De esta manera, según define el artículo 3, el flamante organismo quedará conformado por la Procuración Penitenciaria General; un máximo de cuatro Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y con facultad del Ejecutivo para determinar su cantidad en base a las necesidades operativas de la institución; y dos Secretarías Técnicas.

Mientras que el artículo 5, referido a la duración del mandato del Procurador General, estipula que durará en su cargo 5 años con la posibilidad de ser designado nuevamente (al igual que la figura del fiscal General de la Provincia). Las Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y las Secretarías Técnicas gozarán de la garantía de inamovilidad en sus cargos. Se consignó que podrán ser removidos del mismo modo y por las mismas causales previstas para los jueces. Además, les serán aplicables las mismas inmunidades e incompatibilidad

Te puede interesar
FOTO NOTA (9)

Reforma Laboral: sin apuro, el Panal calibra el impacto de sus votos

Gabriel Marclé
Provincial12 de diciembre de 2025

Los referentes del cordobesismo en el Congreso rechazan la posibilidad de un “tratamiento exprés” del Gobierno nacional y empiezan a ordenar su posición: sin quita de derechos, pero reconociendo la necesidad de actualizar normas. Analizan cómo impacta la reforma en el interior productivo.

ilustra-llaryora-limpia-bouwer

Con una estructura vitalicia, Llaryora camufla crisis penitenciaria

Yanina Soria
Provincial11 de diciembre de 2025

El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.

Lo más visto
ilustra-llaryora-limpia-bouwer

Con una estructura vitalicia, Llaryora camufla crisis penitenciaria

Yanina Soria
Provincial11 de diciembre de 2025

El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.

passerini-siciliano-1

Shock de pragmatismo: Passerini ahora ve el ‘lado bueno’ de Siciliano

Felipe Osman
Provincial11 de diciembre de 2025

Gobernador e intendente hablaron, semanas atrás, del arribo del diputado electo a un ministerio con profunda incidencia en Capital. Nadie desconoce la distancia entre Passerini y Siciliano. Pero el pragmatismo -o quizá la resignación- obliga a aceptarlo, como prenda de cambio de los fondos que lo acompañen.

agost (3)

Hoy se define: riesgo de quiebre en el bloque del PRO Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial11 de diciembre de 2025

Agost Carreño desembarcó en la Legislatura y debutará en sesión este jueves. En el PRO cordobés se libra una pulseada por la presidencia del bloque, que enfrenta al titular partidario con la legisladora alineada a Soher El Sukaria, Patricia Bota. Hay amenaza de quiebre del bloque amarillo y eso se resolverá hoy, antes de la sesión.