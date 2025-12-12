Desde las sombras, Bullrich apoyó ruptura bloque PRO para acotar a Macri

Yanina SoriaProvincial11 de diciembre de 2025
El oficialismo aprobará hoy la creación de la Procuración Penitenciaria de Córdoba. El objetivo, tutelar los derechos de los presos. En los próximos días, el Ejecutivo enviará los pliegos con los siete candidatos cuyos cargos serán inamovibles y cobrarán como un vocal del TSJ. Críticas opositoras.
Felipe OsmanProvincial11 de diciembre de 2025
Gobernador e intendente hablaron, semanas atrás, del arribo del diputado electo a un ministerio con profunda incidencia en Capital. Nadie desconoce la distancia entre Passerini y Siciliano. Pero el pragmatismo -o quizá la resignación- obliga a aceptarlo, como prenda de cambio de los fondos que lo acompañen.
Gabriela YalangozianProvincial11 de diciembre de 2025
Jubilados autoconvocados ingresaron este miércoles la iniciativa popular en la Unicameral, con el contundente apoyo de legisladores de la oposición. Desde el oficialismo, califican de “poco oportuno” el planteo de los pasivos y aseguran que devolver el 82% móvil llevaría el déficit de la Caja de $750 millones a $2,1 billones.
Bettina MarengoProvincial11 de diciembre de 2025
El senador rosqueó con Bullrich, dejó el Frente PRO del que había sido presidente y ahora integra Alianza La Libertad Avanza. Habló con Milei en Las Higueras y acordaron nuevas charlas. Despedida de año con Bornoroni y sin Rodrigo de Loredo.
Carolina BiedermannProvincial11 de diciembre de 2025
Agost Carreño desembarcó en la Legislatura y debutará en sesión este jueves. En el PRO cordobés se libra una pulseada por la presidencia del bloque, que enfrenta al titular partidario con la legisladora alineada a Soher El Sukaria, Patricia Bota. Hay amenaza de quiebre del bloque amarillo y eso se resolverá hoy, antes de la sesión.