Desde las sombras, Bullrich apoyó ruptura bloque PRO para acotar a Macri

Se partió el bloque del PRO en la Legislatura de Córdoba. Botta abrió bloque propio y el recién asumido Agost Carreño se quedó con el oficialismo con apoyo de Bullrich desde Buenos Aires.

Provincial12 de diciembre de 2025Carolina BiedermannCarolina Biedermann
ilustra-carreño-con-bullrich-conchada-con-macri

Por Carolina Biedermann 


Este jueves se quebró el bloque del PRO en la Legislatura de Córdoba. Oscar Agost Carreño se quedó con el bloque amarillo, acompañado de Ignacio Sala, este último por orden de Patricia Bullrich. Por su parte, la legisladora Patricia Botta, con autorización de Mauricio Macri, se abrió con el bloque Valores Republicanos. 

La interna del PRO en Córdoba empieza a mostrar la trastienda de un conflicto que escala en las grandes ligas. A la vista está la disputa entre Agost Carreño y Macri, pero en medio del conflicto, se empieza a evidenciar el fogoneo y apoyo de Patricia Bullrich, al ex diputado cordobés.

Sin dudas, y según remarcan desde el partido, Agost Carreño se animó a enfrentar al gran Mauricio Macri, expresidente y dueño del partido. A tal punto, que en la última reunión del Consejo Nacional del PRO en Buenos Aires, Macri elogió las agallas e insistencia del diputado por pelear por el sello local. 

Pero en la pelea por el partido en Córdoba, asomó en el conflicto legislativo una parte interesada, que los macristas venían denunciando. El propósito de Patricia Bullrich de acompañar el proceso que viene llevando adelante Agost Carreño.

En la disputa legislativa, que encararon el presidente del PRO, enfrentando a la legisladora Patricia Botta, quien responde a Soher El Sukaria, ergo a Mauricio Macri, hubo un tercer actor: el legislador Ignacio Sala.

Ignacio Sala, según cuentan distintas partes  de los amarillos, quedó enroscado en el brete de tener que elegir por alguna de las dos partes en cuestión: la de Botta o la de Agost. Según cuentan, fue el más conciliador en la negociación, cuando se disputaban la presidencia del bloque del PRO en la Unicameral, punto de conflicto que decantó en el quiebre. Incluso sonó como posible presidente de bloque, convirtiéndose en el punto de equilibrio, en medio del conflicto. 

La decisión final de Sala, de quedarse en el bloque amarillo junto al ex diputado, fue por orden expresa de Patricia Bullrich de no abandonar el espacio. 

Agost Carreño vs Botta

A primera hora de la mañana, Óscar Agost Carreño emitió un comunicado: “El PRO Córdoba informa que el legislador Oscar Agost Carreño, actual presidente del Partido en la provincia, asumirá la presidencia del Bloque PRO en la Legislatura de Córdoba”.

En el enunciado afirmó que el bloque estará integrado por los legisladores Oscar Agost Carreño e Ignacio Sala, quienes trabajarán de manera coordinada para impulsar una agenda enfocada en institucionalidad, educación, desarrollo productivo, seguridad, empleo, modernización del Estado y defensa de los derechos de los cordobeses”.

Finalmente concluyó diciendo: “Pese a los esfuerzos realizados para sostener un bloque de tres legisladores, factores políticos lo impidieron. Sin embargo, el PRO Córdoba continuará trabajando para consolidar y seguir fortaleciendo su representación legislativa”.

Antes de iniciarse la sesión legislativa de este jueves, Patricia Botta informó la conformación del bloque unipersonal:

“Informo a los ciudadanos que he conformado el bloque “VALORES REPUBLICANOS” en la Legislatura de Córdoba, con efecto a partir del día de la fecha” afirmó Botta.

“Esta decisión es una consecuencia directa de la grave e irrecuperable falta de afinidad política e institucional con el legislador Agost Carreño”, apuntando al opositor a su espacio, del mismo color político.

Fuentes nacionales del partido de Macri confirmaron que la pelea es a fondo y que otorgaron las facultades necesarias a los cordobeses que representan esta línea partidaria, a dar batalla en territorio local.

Así mismo confirman que el partido se seguirá fortaleciendo en los distritos en donde el espacio funciona con normalidad, viendo a Córdoba como un territorio carente de liderazgos, en donde los actores locales deberán demostrar su capacidad de recuperar lo construido.

 

