Adiuc, protagonista del fin de la era De Feo: Córdoba gana peso en la nueva conducción de CONADU

Boretto y Llaryora, la sociedad que molesta a Milei: Córdoba sostiene lo que Nación recorta
En medio del ajuste nacional, la UNC y el Gobierno provincial siguen avanzando en su alianza política para mantener viva la investigación científica. Un gesto de autonomía que incomoda a la Casa Rosada y que posiciona al Gobierno Provincial como un actor que articula y sostiene políticas sociales con un sector muy golpeado como la Ciencia y la Universidad Pública. Además, Boretto refuerza su rol dentro del mundo de rectores nacionales.