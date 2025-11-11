Enroque Corto

Los que se quedan

La vuelta de Daniel Passerini al frente de la Intendencia será seguramente con algunos cambios de funcionarios. No se sabe quiénes se irán, pero hay algunas certezas sobre quienes tienen el sillón asegurado, al menos por ahora.

Informante: No me pida nombres que no tengo. Solo le puedo decir quienes son considerados muy buenos funcionarios por Passerini y tienen su permanencia asegurada, si ellos quieren.

Alfil: Cuente.

Informante: Uno es el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava. Otro es el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff, que además ha sido el vocero de la enfermedad y la cirugía del intendente.

Alfil: Claro, no lo va echar ahora. ¿Qué más tiene?

Informante: Qué ansiedad por favor. También hay muy buen laburo Gabriel Martín, ex asesor letrado y hoy en Ambiente, entre otros.

Alfil: ¿Cuándo se define esto?

Informante: Esta semana vuelve a sus funciones el intendente, de modo que pronto. Tiene que haber un mojón que indique que comenzó la segunda

Teléfono para los peronistas

El peronismo cordobés está contando como una buena noticia para su bloque la incorporación de Oscar Agost Carreño a la Legislatura, desde diciembre próximo. “Sumamos uno”, dicen.

Periodista: Con cualquiera que usted hable del bloque de Hacemos Unidos da por hecho que el actual diputado del PRO jugará en tándem con la bancada oficialista cuando desembarque en la Legislatura…

Informante: Yo les diría que no aten los rulos todavía…

P.: ¿Por?

I.: No veo tan claro que Agost se convierta en un leal al oficialismo como el llaryorismo está esperando.

P.: ¿Usted dice?

I.: Primero, no votó tantas veces con el cordobesismo en el Congreso y segundo, peleó tanto por el sello del PRO que no lo imagino absorbido por Hacemos ahora. Entiendo que el peronismo necesita votos por el tema del Presupuesto y no sabe si cuenta con el del delasotista Bernardo Knipscheer, de allí la especulación o el deseo respecto a la banca que ocupará Carreño.

Sin festejo por el Día del empleado Municipal

I: ¿Vio que el 8 de noviembre fue el Día del Empleado Municipal? Parece que donde no hubo festejo es en Villa Giardino.

P: ¿La ciudad de Punilla que gobierna Jorge Soria? ¿Qué pasó? ¿La Municipalidad no organizó ningún reconocimiento?

I: No, lo que no hizo fue depositar la totalidad de los haberes del mes de octubre. Recién el viernes pagó el 75% de los sueldos y los municipales le iniciaron una asamblea permanente por tiempo indeterminado.

P: ¿Qué argumenta la Municipalidad? ¿Por qué no pagó?

I: Aseguran que la recaudación “cayó de repente”. Por eso le pidieron “colaboración” a los vecinos para regularicen el pago de las tasas municipales porque las arcas municipales están en “rojo”. Y me dicen que no es la única localidad con ese problema. Averigüe.



Por la rendición de cuentas

Un grupo de legisladores de la oposición elevó en las últimas horas un proyecto de resolución insistiendo en que el Gobierno envíe para su tratamiento la Cuenta Anual de Inversión 2024.

I: ¿Se acuerda que le dije la semana pasada que un grupo de legisladores iba a insistir para que Llaryora mandara el balance de su primer año de gestión?

P: Si. No me diga que ingresó a la Unicameral el pedido.

I: Efectivamente. Walter Gispert (Frente Cívico) fue el que lo presentó, acompañado de los legisladores Carmen Pereyra, Nancy Almada y Juan Pablo Peirone. “Declara la urgencia institucional, presupuestaria y republicana de abordar la rendición de cuentas del Gobierno Provincial”.

P: De qué sirve a esta altura tratar el balance si ya están haciendo el poroteo para asegurarse la aprobación del Presupuesto 2026 y su tarifaria.

I: ¿Cómo que para qué sirve? Mire, en los argumentos se lo explican bien: “Gobernar no es administrar en silencio, es rendir cuentas al pueblo que delegó su confianza”.

Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte

El periodista mensajeó a su informante municipal, que lo venía teniendo al tanto del asunto Uber y afines.

Periodista: Estimado, se reglamentó la ordenanza, ¿y ahora?

Informante Municipal: Y ahora arranca en período de tiempo muy breve en el que se tiene que ordenar todo. Le cuento que este mismo lunes ya se inscribieron dos empresas que gestionan Apps de transporte, y que ahora el municipio tiene 72 horas para verificar si han cumplimentado los requisitos de la ordenanza y la reglamentación para avanzar en la habilitación y que pasemos al segundo paso.

P.: ¿Qué segundo paso?

I.M.: La inscripción de los choferes, naturalmente. Una vez que se registran las empresas, los choferes que quieren trabajar en cada app se inscribirán también, y la municipalidad corroborará, en cada caso, que se cumplan las condiciones que los aluden, como el tema del certificado de antecedentes, el carnet de conducir profesional y el ITV.

P.: Y entre esas empresas que me menciona, ¿está Uber?

I.M.: Negativo. No por ahora…

P.: Son negociadores duros, ¿no?

I.M.: Mire, la negociación ya tuvo lugar, la ordenanza se sancionó, y la reglamentación ya está publicada. Ahora se pueden venir a inscribir. Si quieren…

Pensar Córdoba a diez años



Periodista: Me llegó la invitación al Segundo Foro para el Futuro. ¿Qué se trae entre manos el COPEC esta vez

Informante: Presentan la Agenda Córdoba 2035, una hoja de ruta para los próximos diez años. Siete líneas estratégicas y 35 coincidencias básicas que pretenden servir de guía para las políticas públicas, sin importar quién gobierne.

Periodista: Suena ambicioso. ¿Y de dónde sale todo eso?

Informante: De un trabajo conjunto entre sectores públicos, privados y universitarios, con asistencia técnica de la CEPAL. Está todo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Periodista: O sea, una planificación a largo plazo en un país que cambia de agenda cada seis meses.

Informante: Justamente. El COPEC busca dejar un marco de consenso que trascienda los gobiernos de turno. La presentación va a estar a cargo de Daniel Zovatto, que fue su primer presidente, y de José Emilio Graglia, el actual titular.

Periodista: Córdoba proyectando al 2035… habrá que ver si la política logra mirar tan lejos sin tropezar con el calendario electoral.