Enroque corto

Libertarios sueltos en Pekin

El periodista recibió algunos mensajes de su informante libertario, que lo sorprendió compartiéndoles fotos de una delegación libertaria en suelo chino, buscando promover el comercio con el gigante asiático.

Periodista: Estimado, ¿qué me trae hoy?

Informante Libertario: ¿Reconoce a los de la foto?

P.: A varios. Entre otros a la diputada Santilla, y a la diputada cordobesa Cecilia Ibáñez. ¿Dónde están?

I.L.: Ya están de regreso en suelo argentino, pero las fotos fueron tomadas en Beijing, la capital china. Y son el registro fotográfico del viaje que varios diputados libertarios hicieron por el gigante asiático para promover las relaciones comerciales con Argentina.

P.: Qué tul… A esta sí que no me la vía venir.

“Burrada”

El periodista dialogaba con el dirigente peronista en Córdoba sobre declaraciones que surgieron de Tablero Abierto, el streaming de Alfil Río Cuarto, durante la entrevista al triunviro de la CGT Río Cuarto, Ricardo Tosto.

Periodista: Disculpe la molestia, pero quería saber si le llegaron las declaraciones de la CGT Río Cuarto a la Ley de Equidad Jubilatoria.

Dirigente: Algo me llegó…

P: Habló Ricardo Tosto y dijo que la ley fue “una burrada criminal del gobernador”. Imagino que no es una crítica menor, y menos viniendo de alguien de la CGT, un espacio históricamente cercano al peronismo provincial.

D: Coincido. Que eso salga desde la CGT habla más de un anti que de un compañero. Pero nada a lo que no estemos acostumbrados. Hay que pasar esta tormentita y después juntarse de nuevo.

P: Lo que más criticó Tosto fue la forma en la que se presentó la Ley. Dijo que fue “desastrosa” y que se hizo sin consenso, sin diálogo. Que el Gobierno ahora está “absorbiendo” el costo de una medida mal armada.

D: Lo que algunos ven como un problema político innecesario, me parece que el gobernador ve como un punto de inflexión necesario y fundamental para cambiar de página, empezar a escribir la propia. Tiene un costo, obvio.

P: Me dio la sensación de que estas declaraciones fueron más por el lado de advertir lo que puede pasar de acá en adelante. Especialmente cuando se tengan que sentar a militar el 2027.

D: Negociar, querrá decir.

P: Bueno.

D: Si esa es la intención, me parece que esta no es la mejor forma. Fijese que este nivel de críticas no se ha escuchado tanto. De hecho, cuando salen a pegar de esta forma, (Martín) Llaryora les responde que la política no es para los sindicatos, sino para la gente. ¿Vio la encuesta que salió? 80% de apoyo a esta reforma. El gobernador anda mostrando ese número para que no queden dudas de que se verán más beneficios que

P: Lo vuelvo al 2027. Si los sindicatos dicen que esta señal es negativa de cara a lo que viene, están avisando que militar la reelección estará sujeto a mejoras.

D: Se entiende. Pero es tempranísimo para hablar de eso. Además, las buenas ya vendrán y nadie va a querer bajarse del barco.

Desactualizado

El periodista recibía un mensaje de su informante en Río Cuarto, quien comentaba sobre un furcio que fue advertido desde dentro del Gobierno.

Informante: Usted y yo sabemos que Juan Osés ya no es más director del EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias) y que se fue despotricando hasta contra el intendente.

Periodista: Noticia vieja. ¿A qué viene con esto?

I: Que, si usted entra a la página del EMOS y anda desinformado, Osés sigue estando en el cargo.

P: ¿Cómo?

I: Claro. Se ve que no han actualizado la página desde que se fue y la primera imagen que ve de la página es la del ex director. Me llamó la atención, porque ya hace más de un mes que pasó esto y nadie se percató del error. Se ve que están de vacaciones todavía (risas).

Rambaldi, ¿con campaña en Córdoba Capital?

La campaña a intendente de Fernando Rambaldi, intendente de La Calera, sigue activa y se les olvidó un cartel en Córdoba Capital.

Informante: Hoy a la mañana, voy rumbo a mi trabajo y me detengo en la esquina de Caraffa y Monseñor Pablo Cabrera. Miro hacia mi derecha, y veo un cartel con la cara de Rambaldi. Al instante pienso…. ¿Campaña de nuevo?

Parece que los muchachos, en el 2023, pegaron carteles hasta en la capital.

Periodista: Pero esa esquina es de Córdoba

I: Claro y sigue la carita ahí, enganchada en un poste.