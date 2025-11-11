Piguillen y Negri se suben a la intendencia, pero todos miran a De Loredo

Por Carolina Biedermann

El radicalismo capitalino empieza a mover piezas con anticipación. A dos años de las elecciones municipales, Sergio Piguillen y Juan Negri ya asoman como los primeros jugadores en subirse a la carrera por el Palacio 6 de Julio. Cada uno responde a uno de los dos núcleos que estructuran hoy la interna boina blanca en Córdoba, lo que anticipa una pulseada temprana dentro del partido centenario.



Sin embargo, entre los radicales de mayor rodaje, nadie da el tablero por cerrado. La confirmación de Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador no disipó del todo las especulaciones sobre su futuro político. En los pasillos del Comité Capital, más de un dirigente repite la misma lectura: si La Libertad Avanza logra construir una opción competitiva en la provincia, De Loredo debería repensar su estrategia y regresar al terreno capitalino en donde ya probó una receta.

“La Ciudad sigue siendo su bastión natural. Si el escenario provincial se polariza con los libertarios, la lógica electoral podría empujarlo de nuevo al 6 de Julio”, comentó un radical de antaño.

Mientras tanto, Piguillen y Negri aprovechan el vacío de conducción para ganar visibilidad. Uno se apoya en su perfil técnico y su trabajo territorial, el otro en la herencia política de una familia con peso en la historia radical, y parte de un triunvirato que se completa con las figuras del diputado nacional y Marcos Ferrer. Ambos saben que, aunque hoy el foco está en el Panal, la pulseada por la Capital será determinante para definir la correlación de fuerzas dentro de la UCR.

Otro jugador que suena para la contienda capitalina pero que aún no mostró las cartas es Javier Bee Sellares, quien tiene construcción y representación en este distrito pero aún sigue enfocado en la rosca de Corrientes junto al clan Valdés.

El ex gobernador de corrientes, Gustavo Valdés, quien tiene espiraciones en la construcción nacional de la UCR, con buenas chances después de la cuestionable gestión de Martín Lousteau, le da buenas chances de crecimiento en ese plano a su entorno, del cual Bee Sellares pertenece. La seguidilla de triunfos del ex gobernador en su provincia, le eleva el precio político en Provincia Unidas y en su propio partido.

La UCR capitalina se mueve, tantea el terreno y mide fuerzas. Pero, como siempre, todo dependerá de quién controle la lapicera en el Comité, y del resultado que encare la Córdoba boinablanca en el 2026, en la interna a la que se enfrentará el año que viene.

El factor Mestre no es menor. El ex intendente de la capital seguirá reclamando lo propio en la interna, y no se descarta que quiera volver a jugar en el plano provincial.

El resultado de la disputa entre núcleos que se podría dar en marzo del año que viene, dará las bases para el armado final.

Como sucede siempre en política, empezó la cuenta regresiva para subirse a las candidaturas y empezar a mostrar músculo, puertas adentro, para finalmente elegir a quien encabezará la jugada final, y reclamar lo propio para volver a barajar.