La Municipalidad celebró el trabajo del programa Codo a Codo

El intendente Daniel Passerini encabezó el acto de entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales, además se entregaron $4.000.000 para la construcción y refacciones.

Municipal22 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.49.51 (1)

Por Redacción Alfil

Este lunes el intendente, Daniel Passerini, estuvo presente en un acto organizado por la Municipalidad a modo de celebración por la entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales. El hito se logró gracias al programa "Codo a Codo", el mismo busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y ofrecer mayores servicios que fomenten la inclusión y la unión vecinal.

“En muchos barrios hay realidades distintas, pero todos tienen en común que necesitan de una obra y ese es el primer objetivo de trabajo”, dejó en claro Passerini.

Otra de las cosas que resaltó el intendente fue que, potenciarán los recursos que han entregado a cada centro, ya que el trabajo articulado y complementario con la Provincia les permitirá optimizar los recursos y cumplir con el objetivo de priorizar a los barrios donde los vecinos están organizados.

Cabe destacar que cada centro vecinal obtuvo del municipio $4.000.000 para la construcción, refacción, terminación, ampliación, mejoras o mantenimiento de sus propias sedes. A su vez, también se recibió una suma de $2.500.000 para la adquisición de bienes y/o servicios, en actividades que impliquen beneficios a la comunidad, tales como capacitaciones, ferias, eventos barriales, intervención en espacios verdes, deporte social, encuentros musicales y artísticos, entre otros.

El evento tuvo lugar en el Salón 450 del Palacio 6 de Julio, del mismo participaron funcionarios de la Provincia como el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana; el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández; y el secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín.

