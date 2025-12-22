La Municipalidad celebró el trabajo del programa Codo a Codo

Piguillem logró convertir en ordenanza su proyecto antipirotecnia
El concejal de la UCR consiguió que su campaña de concientización pise fuerte en Córdoba, la misma se desarrollará en todo el mes de diciembre.
El intendente Daniel Passerini encabezó el acto de entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales, además se entregaron $4.000.000 para la construcción y refacciones.Municipal22 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este lunes el intendente, Daniel Passerini, estuvo presente en un acto organizado por la Municipalidad a modo de celebración por la entrega de aportes económicos a 40 Centros Vecinales. El hito se logró gracias al programa "Codo a Codo", el mismo busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y ofrecer mayores servicios que fomenten la inclusión y la unión vecinal.
“En muchos barrios hay realidades distintas, pero todos tienen en común que necesitan de una obra y ese es el primer objetivo de trabajo”, dejó en claro Passerini.
Otra de las cosas que resaltó el intendente fue que, potenciarán los recursos que han entregado a cada centro, ya que el trabajo articulado y complementario con la Provincia les permitirá optimizar los recursos y cumplir con el objetivo de priorizar a los barrios donde los vecinos están organizados.
Cabe destacar que cada centro vecinal obtuvo del municipio $4.000.000 para la construcción, refacción, terminación, ampliación, mejoras o mantenimiento de sus propias sedes. A su vez, también se recibió una suma de $2.500.000 para la adquisición de bienes y/o servicios, en actividades que impliquen beneficios a la comunidad, tales como capacitaciones, ferias, eventos barriales, intervención en espacios verdes, deporte social, encuentros musicales y artísticos, entre otros.
El evento tuvo lugar en el Salón 450 del Palacio 6 de Julio, del mismo participaron funcionarios de la Provincia como el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana; el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández; y el secretario de Ambiente y Economía Circular, Gabriel Martín.
Este jueves se llevará a cabo la penúltima sesión del año en el Concejo Deliberante. La que toca en Navidad se adelantará para este lunes.
La aplicación de transporte urbana logró su legalidad junto a Viaja Yá, según informó la Municipalidad ya son seis las apps en proceso de habilitación.
Aunque el oficialismo era optimista hasta la tarde de ayer, desde la oposición ya avisaban que no acompañarían el Presupuesto. En relación a la Ordenanza Tarifaria, que prevé reducciones en Comercio e Industria, la UCR y el Frente Cívico todavía no definían entre la abstención y el respaldo.
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.
El intendente presenció como van progresando las remodelaciones del espacio verde de Nueva Italia, el mismo podrá contar con una renovada Plaza de las Infancias, mobiliario de hormigón y luminaria led.
El almuerzo de fin de año del ex diputado radical funcionó como puesta en escena de su candidatura a gobernador. Casi 200 invitados, respaldo de intendentes, ausencias que hicieron ruido y una “lista negra” que empezó a circular. En febrero, arranca la recorrida.
En febrero comienza a recorrer distintas provincias. Quiere tener participación en el proceso de renovación del peronismo nacional, pero por fuera del kirchnerismo. Córdoba, foco prioritario para la consolidación de masa crítica propia.
Hoy a las 19 saldrá un spot donde el propio Gobernador explicará quienes aportarán más a la Caja de Jubilaciones y quienes se beneficiarán con el nuevo esquema del 82%. Apuesta a que las bases de los gremios combativos se despeguen de su conducción.
El oficialismo quiere el lugar de Bettina Croppi, quien pasaría a la Procuración Penitenciaria. El defensor Nestor Gómez ¿el elegido? La votación larga y difícil del TSJ y por qué el Panal quedó conforme con la designación, aunque inicialmente aspiraba a una mujer presidenta.
El gobernador explicó los primeros trazos de la reglamentación de la ley de Equidad Jubilatoria que “en forma progresiva” quiere reestablecer el 82% a casi 53 mil jubilados provinciales, mediante una suma extra. Se conoció la escala de los aportes a la Caja del hasta el 8%, con corte en haberes de 3,5 millones.