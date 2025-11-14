Enroque Corto

Reconocimiento a Hugo Pizzi

El médico sanitarista cordobes Hugo Pizzi fue reconocido en el Senado de la Nación por su trabajo en investigación y erradicación de las enfermedades transmisibles en pediatría. El destacado infectólogo y epidemiólogo, docente de la UNC además, fue reconocido con la Mención de Honor "Valor Científico- Edición 2025" en un emotivo acto.

Informante: Se las vio juntas a las senadoras Alejandra Vigo y Carmen Alvarez Rivero, muy emocionadas por el reconocimiento al comprovinciano.

Alfil: Faltaba más, una eminencia como Pizzi.

Informante: Muy emotivo el acto. Luego de la ceremonia, hubo una reunión de camaradería en la Casa de Córdoba en Buenos Aires para cerrar el agasajo.

Demorados con la ambientación

Los diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre juran en sus cargos el 4 de diciembre y asumen el 10. Pero muchos de ellos, hablando de los cordobeses, ya viajaron para hacer lo que en la escuela primaria se llama "ambientación". Hay excepciones.

Informante: De los cordobeses que ganaron banca en octubre, casi todos han venido a Diputados para conocer el escenario. Algunos no.

Alfil: ¿A quien no ha visto aún allá?

Informante: No vi a los perucas. Ni a Miguel Siciliano ni a Carolina Basualdo. Schiaretti, claro, sigue de viaje.

Alfil: Pero los tres asumen le digo. La intendenta de Despeñaderos fue clara: asume.

Informante: Hasta ahora, eso es lo que hay.

Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza

El informante judicial llamó al periodista para contarle, desde un pasillo de Tribunales Federales, cómo viene la mano en la causa contra Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera.

Informante Judicial: Estimado, lo llamo desde Federales para contarle, telegráficamente, que Casas Nóblega, está dando su alegato final.

Periodista: A ver… me agarra desprevenido, ¿estamos hablando de la Causa Luz y Fuerza?

I.J.: Desde luego. Después de cientos de artilugios para demorar la marcha del proceso, por parte de los acusados, la cosa entra en la recta final. Los cargos, como sabe, son pesadísimos, y alcanzan a buena parte de la cúpula del gremio.

P.: Comprendido. ¿Cómo sigue la historia ahora?

I.J.: Ahora pasamos a un cuarto intermedio hasta el 28 de noviembre. Ahí sigue para los nueve implicados con las imputaciones más serias. Recuerde que otros nueve ya consiguieron la probation después de indemnizar al sindicato con 15 millones de pesos.

Detención del motochorro disparó críticas

La "detención ciudadana"de un hombre que se dedicaba a robar celulares en moto en Nueva Córdoba fue el argumento de gran parte del arco opositor para pegarle a Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad y al Gobierno de Llaryora.

Informante: Las imágenes son impactantes, la gente agarrando al supuesto motochorro. Da para enojarse, pero la opo se hizo un picnic.

Alfil: Vi por redes a varios.

Informante: Martín Juez, el concejal, de los más duros. "Se dan cuenta que cuando digo que Córdoba está hundida en inseguridad no exagero?", dijo.

Alfil: Junta para su padre.

Informante. Si, apunto a la Policía y la Guardia Urbana.

Alfil: La seguridad es top five de los temas de agenda de la gente.