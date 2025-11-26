Enroque Corto

Rodrigo vuelve a Córdoba

Con un video en redes sociales, Rodrigo De Loredo descolgó el cuadro y se despidió del Congreso de la Nación.

Informante: Mira este videíto que Rodrigo De Loredo publicó en redes

Periodista: ¿Nueva candidatura?

Informante: No, cambio de aires. Como puede ver, el diputado se despidió del Congreso de la Nación para volver a Córdoba. El dirigente está enfocado en volver a su tierra para activar a fondo el trabajo territorial y apuntar al Panal.

Periodista: Es que para la elección de los candidatos para el 27 queda tan solo un año

Informante: Tal cual. El 27 está más cerca de lo que parece, el calendario electoral se va a apretar, y un año de territorio y campaña, es poco como enfrentar al oficialismo

Periodista: y se está olvidando de algo más: la interna radical. Pero deme más letra del video. ¿Qué dijo?

Informante: Tome nota que enumero: Descolgó el cuadro de la obra de Da Vinci que decoraba su despacho. Dijo estar orgulloso de haber ayudado al gobierno en en reformas necesarias como eliminar las multas laborales, obligar el cumpliento de días de clases, incentivar inversiones, haber bancado la dura parada de lograr equilibrios fiscales para parar la inflación, entre otras más. También mencionó las diferencias en torno al presupuesto para las universidades, las diferencias en las formas y en el respeto institucional.

Periodista: ¿y sobre Córdoba?

Informante: Hubo palito, obvio! Dijo que vuelve a Córdoba, que se quedó en el tiempo, y necesita de las reformas que la vuelvan a poner en su lugar, y enfatizó: "a eso me voy a dedicar"

Periodista: Bueno. Bienvenido a Córdoba, Rodrigo.



Senadora libertaria víctima de la inseguridad

La senadora reelecta de Entre Ríos, Romina Almeida (LLA), aprovechó el fin de semana XXL para hacerse una escapada por Córdoba. Pero un percance hizo que conociera mucho más que los pasajes serranos.

I: ¿Supo lo que pasó con la senadora libertaria que vino este fin de semana a las sierras cordobesas?

P: No, ¿de quién se trata?

I: Es la senadora reelecta por LLA de Entre Ríos, Romina Almeida. Llegó para aprovechar el finde XXL. Quería conocer el puente José Manuel De la Sota, hacer la recorrida turística por Punilla… y terminó llevándose una experiencia para el olvido.

P: ¿Así de grave?

I: Tome nota: Viernes, 19.30. Deja el auto en el estacionamiento que tiene ese punto turístico, baja un minuto a sacar fotos… y cuando vuelve se encuentra que le habían robado todo de su auto.

P: O sea, la legisladora vino por un fin de semana tranquilo, y conoció de cerca la inseguridad con tonada cordobesa.

I: Tan fuerte fue el episodio que Almeida llamó directo al senador Luis Juez para avisarle lo que había pasado en el puente De la Sota, donde ya tiene todo un historial por la cantidad de robos que hay. Y dicen que hasta hubo un reclamo al ministro Quinteros por este episodio. Todo un papelón.

30 por ciento

El informante municipal llamó al periodista, para comentarle lo que -según él- se viene en la muni.

Informante Municipal: ¡Amigo! ¿Cómo anda?... Escúcheme, si yo le digo “30 por ciento”, ¿qué se le bien a usted a la cabeza?

Periodista: ¿Es alguna clase de chicana para los libertarios?

I.M.: Ja, ja. Negativo.

P.: ¿El recorte que anunció la provincia en uno de los escalones del Ingresos Brutos? No me lo hacía a usted hablándome bien de la gestión provincial…

I.M.: Con la gestión provincial está todo bien, pero igual no le hablo de eso. Le habló del recorte que se viene en la municipalidad de becarios y monotributistas.

P.: Permítame dudar… ¿a usted le parece que en este momento están dadas las condiciones para salir a atropellar al Suoem?

I.M.: Las condiciones para eso no están dadas nunca. Pero que hace falta ordenar el ajuste para que no recaiga en los menos favorecidos es indiscutible. Y la municipalidad no va a dejar de priorizar a los menos favorecidos. Usted puede creerme o no, pero siga atento el tema…

Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha

Un grupo de dirigentes boinablanca, integrado por el Colorado Rossi, difundió un documento que cuestiona los acuerdos de cúpula y pide “unidad con valores”, renovación real y protagonismo juvenil.

Periodista: Che, ¿qué es este documento que salió de Mina Clavero? Suena a pase de factura interno.

Informante: Pase de factura… y aviso de obra. Los muchachos quieren que el radicalismo deje de ser una tertulia de tres y vuelva a ser un partido que camina la calle.

Periodista: Le pegan lindo a los acuerdos de cúpula.

Informante: Y sí, tiran la bomba con elegancia: “no podemos hablar de ética mientras prevalecen los acuerdos de cúpula”. Si eso no es un tiro por elevación a varios, no sé qué es.

Periodista: ¿Unidad o ruptura?

Informante: Unidad, pero con condiciones. Dicen que el radicalismo que viene debe ser el de las convicciones, de las propuestas para gobernar… No el de los que “discuten entre pocos lo que deberían decidir muchos”.

Periodista: ¿Y quiénes firman?

Informante: Un combo bien federal: Luis Quiroga, Rossi, Peralta, Canalis, Giménez, Pérez, Quinteros, Venier… Un seleccionado de dirigentes medianos con ganas de mover el tablero.

Periodista: ¿Mensaje para la interna 2027?

Informante: Obvio. Hablan de jóvenes, de ideas nuevas, de renovar sin romper. Esto es un “acá estamos” para quienes quieran construir algo por fuera de la rosca tradicional. Y de paso, un palito para los que ya están jugando la sucesión.