El asesinato de Cecilia y la urgencia de un real cambio cultural Parte 2/2

Dra. M. Griselda Lassaga

¿Hasta cuándo permitiremos que se siga bajando la vara, al submundo de caos y escasos valores? Porque la verdad, ya estamos en él.

Este feminicidio evidenció los límites asquerosos de un entramado socio-político que reduce a la sororidad a una consigna vaciada o a un vago gesto de ocasión. La sororidad como trama de apoyo, es también un pacto ético: creerle a las mujeres, acompañarlas y construir entornos en los que la violencia no sea negada ni minimizada. No es una palabra bonita para jornadas institucionales; es una práctica incómoda, que obliga a revisar privilegios, estructuras familiares, relaciones laborales, complicidades políticas y silencios sociales.

Llegó la hora de apropiarnos de nuestra historia, de llenar silencio con nuestras voces presentes y pasadas, con contar historias y complementar espacios que compartiremos con otras personas. Todas diversas, multifacéticas, de diferentes género y sexos; en fin, la historia misma de la humanidad, diversos pero en unicidad.

El feminicidio de Cecilia muestra qué ocurre cuando esos pactos se quiebran. Cuando los entornos inmediatos no escuchan. Cuando la comunidad mira hacia otro lado. Cuando las instituciones —políticas, judiciales, mediáticas— actúan más para sostener sus propios intereses que para proteger a las personas más vulnerables.

En un país donde cada día se registran nuevos casos de violencia extrema, la pregunta deja de ser qué hacemos con la violencia y pasa a ser qué hacemos con la cultura que la habilita.

Porque no basta con indignarnos frente a un caso resonante: nuestra responsabilidad es desarmar la “normalidad” que lo vuelve posible. Y esa normalidad está hecha de discursos, chistes, complicidades, omisiones, justificaciones y una trama de poder que sigue ubicando la vida de algunas personas como menos valiosa.

El caso Strzyzowski expuso además la relación entre política y violencia de género, un vínculo que muchas veces se prefiere ocultar. No porque la política genere directamente los crímenes, sino porque reproduce —al igual que cualquier institución— los mismos valores que circulan socialmente. Cuando las estructuras partidarias o los liderazgos territoriales sostienen prácticas patriarcales, la violencia se vuelve sistémica y sus consecuencias terminan siendo no humanas.

Frente a esto, la agenda pública necesita un giro: pasar del tratamiento episódico de los feminicidios a una revisión profunda de las creencias que se legitiman desde los lugares de poder. La cultura no es un fenómeno abstracto; es un producto que fabricamos todos los días, y que los medios, la política y las instituciones modelan con especial fuerza.

Si seguimos alimentando narrativas que romantizan el control, justifican la violencia o relativizan las denuncias, seguiremos lamentando tragedias que podrían haberse evitado.

La memoria de Cecilia exige más que justicia judicial: exige una justicia cultural. Una transformación que no sea cosmética, sino estructural.

Y esa transformación comienza cuando entendemos que la sororidad no es un eslogan, sino una forma radical de asumir responsabilidad colectiva. Cuando dejamos de pensar la violencia de género como un asunto privado y la reconocemos como una falla profunda en el corazón de nuestras comunidades.

La pregunta, entonces, ya no es quién mató a Cecilia, sino qué no la dejemos otra vez sola. Y qué estemos dispuestos a cambiar para que ninguna otra persona tenga que recorrer ese fatídico camino.

Experta en Cambio Cultural y Sostenibilidad. Investigadora Posdoctoral, Dra. en Sociología, Master en RSE y Liderazgo Sostenible, MBA in Business Administration. Mentora certificada Unesco/Aldesd

@griseldalassaga