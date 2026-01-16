Milei visitará Jesús María y se prepara para su viaje a Paraguay

El Gobierno Nacional dio de baja 20 prepagas
Esta medida se suma a las 139 entidades ya eliminadas durante la actual gestión, como parte de un proceso de depuración del sistema de salud.
El presidente visita asistirá a la novena noche del 60.º Festival Nacional de Doma y Folklore, acompañado por Karina Milei y Martín Menem. Posteriormente, viajará a la ciudad de Asunción para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El presidente Javier Milei visita hoy la ciudad de Jesús María para asistir a la novena noche del 60.º Festival Nacional de Doma y Folklore. Tras su visita, Milei emprenderá un viaje hacia Paraguay para formar parte de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
El presidente llegará al Anfiteatro José Hernández acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su presencia coincide con una de las noches más convocantes, que tiene al Chaqueño Palavecino como figura central y entradas agotadas.
Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que no está prevista una reunión con el gobernador Martín Llaryora, quien asistiría al evento recién el sábado o domingo.
Tras su paso por la ciudad cordobesa, el mandatario nacional continuará su agenda internacional viajando mañana sábado a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea. El acuerdo, que lleva 25 años en negociación, busca abrir un mercado de más de 700 millones de consumidores y eliminar aranceles para las exportaciones argentinas.
En la Asunción, estará acompañado por el presidente anfitrión, Santiago Peña, y el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi. También se confirmó la asistencia de Rodrigo Paz, de Bolivia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, es el único que hasta el momento no ha confirmado su presencia, manteniendo la tensión con el mandatario argentino.
El Presidente viajará a la ciudad de Asunción, donde participará en la firma de un tratado histórico que eliminará aranceles y creará el bloque comercial más grande del mundo. Si no hay retrasos, se espera la aprobación parlamentaria para que entre en vigor a finales de 2026.
