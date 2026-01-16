El Gobierno Nacional dio de baja 20 prepagas

El Gobierno Nacional, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, oficializó este viernes la baja definitiva de 24 empresas de medicina prepaga del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Esta medida forma parte de un proceso de depuración del sistema de salud que ya suma 139 entidades dadas de baja durante la actual gestión.

La baja de estas entidades se debe principalmente a la falta de actividad oficial o al incumplimiento de requisitos administrativos y financieros. Ante esta constatación contemplada en la Ley Nº 26.682, y luego de comprobar que no presentaban documentación respaldatoria en el organismo, no tenían afiliados, ni brindaban servicio, se inició el procedimiento correspondiente para denegarles la inscripción en el registro.

Entre las entidades afectadas se encuentran Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería, Mutual Personal John Deere Argentina, y Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, entre otras.

Esta semana, la Superintendencia ya había publicado otro edicto informando que daba de baja a otras tres compañías: Staff Médico S.A.; Sancor Medicina Privada S.A.; Obra Social del Personal Aeronáutico.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo de este proceso de limpieza de entidades sin afiliados es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados.