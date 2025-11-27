A dónde llevar las percepciones

Por Gabriel Abalos

Descorrer los siete velos del arte

Día de inauguración, la última del año en el Museo Evita (Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), esta tarde. El nuevo bloque expositivo presenta siete muestras en diálogo con el patrimonio y con la arquitectura del Museo. Bajo el título común de Poéticas de la materia y la memoria, incluyen en su variedad la exploración científica del cuerpo y las narrativas críticas sobre la historia, la investigación sobre la geometría como lenguaje del misterio y la relación entre arte y técnica como acto poético.

En la Sala B, subsuelo del Museo, abre Perseguir un rastro, pinturas de la artista Majo Caporaletti que proponen revivir la experiencia emocional de un viaje al desierto de Atacama, con curaduría de Carolina Cuervo.

En la Sala G, primer nivel, Paola Sferco presenta Tirar de la manta, un video performance que combina lo absurdo, lo ritual y lo fragmentario, inscrito en el programa Hackeo a la Colección, con curaduría de Carina Cagnolo.

También en el primer nivel, Sala F, Federico Robles y Pablo Reyna exponen Un pueblo de indios, fotografía, sonido y poesía que remiten al cuadro histórico La llegada del ferrocarril a Córdoba (1871), de Luis Gonzaga Cony, de colección del museo. Curaduría de Victoria Robles.La Sala A y sector T, en el subsuelo, cobijan una colectiva de más de cuarenta artistas, Espesores del tiempo, obras que emergen de la Especialización en Producción Artística Contemporánea de la Facultad de Artes de la UNC. Esta exposición incluye también piezas mostradas en el Museo de las Mujeres, y en la Sala Ernesto Farina de la UPC. Hay un colectivo curatorial con tutoría de Andrea Ruiz.

El artista estadounidense Michael MacLeod expone Oráculo en el Espacio Z, y en Hall de ingreso muestra Derrame & Peces voladores, obras concebidas entre ingeniería, escultura y arquitectura. Curaduría de Seba Pastorino.

El Museo propone “una reflexión sobre los límites entre la materia y lo inmaterial, entre la forma exacta y el enigma que la habita”, en el sector Y, segundo nivel: Geometría | Lenguaje | Misterio.

Y en la Sala D, otra vez en el subsuelo, se podrá apreciar El más bello de los mundos, una muestra de la Colección del Banco de Córdoba, donde conviven obras de diferentes periodos, de artistas como Antonio Pedone, Rubén Menas, Honorio Mossi, Majo Arrigoni, entre otros, con curaduría de Siu Lizaso.

En el Hall Central, Guadalupe Aller presentará la performance Vestirse como quien arma un ramo, vinculada a Espesores del tiempo. A las 19, entrada gratuita.

Tan humano como el cine mismo

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) presenta dos estrenos este jueves. A las 15.30 y 20.30, primera y tercera función, se estrena Ángeles (Mexico, Argentina, 2025) dirigida por Paula Markovitch. Rodada en Córdoba, la película contó con fondos de estímulo de Ibermedia. Relata la amistad entre Ángeles, una preadolescente que vende golosinas en la calle, y David, un cincuentón cuidador de una playa de estacionamiento, que suelen juntarse a conversar. El hombre, gastado por el desaliento, le comparte a Ángeles su voluntad de quitarse la vida y la niña decide acompañarlo hasta ese momento, junto a su hermanita. Este drama requería de una composición actoral muy natural y espontánea, y Markovitch trabajó sobre esa búsqueda en base al juego y la improvisación.

A las 18 y a las 23 se proyecta Dos fiscales (Ucrania, 2025), dirigida por Sergei Loznitsa. Ambientada en la Unión Soviética, en 1937, trata sobre detenidos y aislados por el régimen estalinista, y una carta que se salva de ser quemada y llega a manos de un fiscal. Aun contra todas las restricciones, el fiscal se movilizará para ubicar al prisionero “chupado” por la policía secreta, y en su búsqueda debe internarse en los corredores burocráticos para denunciar el totalitarismo.

Entrada general $6500, jubilados $5500. Abonados $600.

Los templos encienden sus luces

Esta tarde, apenas se marche el sol, se podrá participar de una nueva modalidad de paseos y visitas por la ciudad, al realizarse La Noche de lo Templos, entre las 20 y las 23. Serán veintiuno los templos de la ciudad que encenderán sus luces y abrirán sus puertas para recibir al público, luciendo sus arquitecturas y realzando sus credos, proponiendo una revalorización histórica de la espiritualidad diversa de Córdoba, y un acercamiento a cultos muchas veces desconocidos. Se podrán visitar las iglesias católicas de las diversas órdenes que pueblan la ciudad, la Catedral, los Capuchinos, la Compañía de Jesús, Santo Domingo, San Francisco y las demás, y también acercarse a la Catedral San Jorge del Rito Greco Melquita, la iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Armenia, la Iglesia Ortodoxa Griega, el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Sinagoga, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, las Mezquitas del Instituto Cultural Islámico y la Sociedad Árabe Musulmana.

La vida, mejor si es coral

Este jueves a las 19 continúa el Ciclo de Coros que se está realizando en la explanada del Centro Cultural de la UNC (Duarte Quiros 107). Esta serie de encuentros con una actividad intensa como la que aportan las agrupaciones corales de diversas unidades académicas, se da en el marco del patrimonio jesuítico donde se levanta el Centro Cultural, cuando se conmemoran los 25 años de declaratoria de la Manzana y Estancias Jesuíticas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El ciclo ha venido presentando a varias de las agrupaciones corales locales universitarias, y en el programa de hoy destaca las actuaciones del Coro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dirigido por Sandra Leoni, el Coro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que dirige Jorge Gaiteri, y el Coro de la Facultad de Psicología dirigido por Diego Serna. La entrada es libre y gratuita.





