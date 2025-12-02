Massa, con partido provincial, ¿virtual vector de otra fractura PJ?

Por Yanina Soria

La decisión de bajar drásticamente su nivel de exposición pública y correrse de la palestra mediática tras la derrota del ´23, no significó que Sergio Massa esté fuera de la rosca política. Todo lo contrario. El líder del Frente Renovador sigue construyendo y tutelando los armados legislativos de su espacio tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense tras las elecciones de este año.

Frente a la interminable interna que tiene el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires y que termina condicionado cualquier intento de construcción nacional, Massa elige pararse en el medio de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Asumiendo que no es su rollo, pero demandando una pronta resolución para poder avanzar con lo que se viene, el renovador busca consolidar su espacio. Y Córdoba le aportó una buena noticia estas últimas horas.

Finalmente, y después de varias gestiones, quedó conformado el Frente Renovador en la provincia donde el peronismo mediterráneo es de por sí cosa compleja y el kirchnerismo, pasado pisado a juzgar por el voto del electorado. Con este paso legal, el distrito Córdoba se suma al partido nacional, activo desde el 2013 y que en las formas, conduce Diego Giuliano.

Detrás de la legalización del instrumento estuvo la ex legisladora delasotista Tania Kyshakevych, ahora presidenta del espacio mientras que el intendente de Cruz Alta, Agustín González, será el vicepresidente.

La también concejala de Deán Funes que abandonó con críticas las filas del cordobesismo repite que el peronismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti ya no los representa y que este proyecto buscará vehiculizar nuevas ideas. “No nos quedamos en las quejas y las críticas, decidimos accionar para trabajar sobre grandes pilares con gente joven y con ganas, producción, trabajo, educación, trasparencia en los estados…eso queremos”, dijo en diálogo con Alfil.

Este primer paso no es más que una formalización de la herramienta que el massismo cordobés pretender desarrollar territorialmente y que pondría al servicio de un eventual armado para el ´27. ¿Dónde y con quién? Demasiado pronto para saberlo. El apoyo y la militancia por la candidatura de Natalia de la Sota fue solo para las legislativas, aclaran desde el espacio.

Pero si bien el partido nacional marcará las coordenadas políticas para las próximas elecciones, en Córdoba las provinciales ya se anticipan como un proceso complejo para el oficialismo, sobre todo si la oposición logra el milagro de conformar un gran frente opositor, antiperonista y con vocación de poder. Frente a eso, al cordobesismo no le sobra nada, por el contrario, ya lo vivenció en las legislativas frente a la fractura que provocó la diputada Natalia de la Sota que, por ahora, sigue afuera de Hacemos.

La reelección que buscará Llaryora será con más Partido Cordobés y el sólo imaginar cómo podría ser la instrumentación territorial de la modalidad que propone Provincias Unidas ya genera todo tipo de reparos entre los intendentes y jefes comunales. Entre la dirigencia del interior del palo cordobesista ponen en dudas la eficacia de ese armado transversal que por ahora tiene representación sólo en el plano legislativo.

Frente a ello, el sello del massismo estaría disponible para abrazar a todos aquellos dirigentes que quieran pelear en sus territorios y no se hallen representados en el oficialismo.

Por ahora, el Frente Renovador identifica como principal adversario el modelo libertario y se prepara para discutir y sentar posición desde los distintos ámbitos (institucionales, legislativos) sobre las reformas que se vienen.

Las nuevas autoridades del partido viajarán la semana próxima para reunirse con el líder espiritual del espacio, de donde podría salir una fecha de visita de Massa a Córdoba.