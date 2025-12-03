Guiño de Colonia Caroya a la Sociedad Rural: eximen guía de ganado en pie

Luego del reclamo de la Sociedad Rural de Jesus María al Gobierno provincial por lo que la entidad consideró un mal uso del Inmobiliario Rural y del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), la intendenta de la ciudad de Colonia Caroya, Paola Nanini, tuvo un gesto para con el sector agropecuario y anunció la eximición de la Guía de Ganado en Pie para productores locales. La medida está incluida en la ordenanza municipal que también contempla la eliminación temporal de la tasa para nuevos emprendimientos, el doble beneficio para contribuyentes al día y una reducción de tasas vinculadas a construcción, comercio y servicios. Todo, en espejo con el proyecto presupuestario y ley impositiva provincial, en línea con el ideario libertario que encarna Javier Milei, ganador de las elecciones en Córdoba y en el departamento Colón donde se ubica Colonia Caroya. Nanini pertenece al oficialismo de Hacemos Unidos o Provincias Unidas. La ciudad que gobierna es vecina de Jesús María, donde el intendente es el radical-libertario Fernando Zárate, dirigente del riñón del diputado Luis Picat, radical que pasó a las filas de La Libertad Avanza y muy cercano a la Sociedad Rural jesusmariense.

La eximición del pago de la Guía de Ganado en Pie (DTE) es una medida largamente reclamada por el sector agropecuario y acordada con la Sociedad Rural de Jesús María, señaló Nanini. “Es una medida para colaborar con los productores, entendiendo que esto ayuda a que haya más producción, más trabajo, y que el dinero que iba destinado a estas guías se pueda reinvertir, en favor de nuestra economía”, puntualizó la intendenta.

En materia de Tasa Comercial, el proyecto propone eximir del pago a los nuevos emprendimientos durante los primeros seis meses, beneficio que podría extenderse a 12 meses para quienes se adhieran a la Cámara Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya. Con el objetivo de incentivar la construcción y también facilitar a las familias el acceso a la tierra, el proyecto incorpora un descuento de hasta el 60% por pago contado en trámites de subdivisión de terrenos.

A esto se agrega la reducción de 26 tasas vinculadas a construcción, comercio, servicios y trámites administrativos, que se suman a las 12 del año pasado, lo que harían 38 tasas menos en la Tarifaria de Colonia Caroya, según detallaron las autoridades de la ciudad.