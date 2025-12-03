Guiño de Colonia Caroya a la Sociedad Rural: eximen guía de ganado en pie

Asumió Monteoliva con Quinteros en la tribuna y apoyo llaryorista a la reforma penal
La doctrina Bullrich avanza firme y, del lado llaryorista, suenan aires de apoyo incluso para la baja de edad de imputabilidad.
Luego del reclamo de la Sociedad Rural de Jesus María al Gobierno provincial por lo que la entidad consideró un mal uso del Inmobiliario Rural y del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), la intendenta de la ciudad de Colonia Caroya, Paola Nanini, tuvo un gesto para con el sector agropecuario y anunció la eximición de la Guía de Ganado en Pie para productores locales. La medida está incluida en la ordenanza municipal que también contempla la eliminación temporal de la tasa para nuevos emprendimientos, el doble beneficio para contribuyentes al día y una reducción de tasas vinculadas a construcción, comercio y servicios. Todo, en espejo con el proyecto presupuestario y ley impositiva provincial, en línea con el ideario libertario que encarna Javier Milei, ganador de las elecciones en Córdoba y en el departamento Colón donde se ubica Colonia Caroya. Nanini pertenece al oficialismo de Hacemos Unidos o Provincias Unidas. La ciudad que gobierna es vecina de Jesús María, donde el intendente es el radical-libertario Fernando Zárate, dirigente del riñón del diputado Luis Picat, radical que pasó a las filas de La Libertad Avanza y muy cercano a la Sociedad Rural jesusmariense.
La eximición del pago de la Guía de Ganado en Pie (DTE) es una medida largamente reclamada por el sector agropecuario y acordada con la Sociedad Rural de Jesús María, señaló Nanini. “Es una medida para colaborar con los productores, entendiendo que esto ayuda a que haya más producción, más trabajo, y que el dinero que iba destinado a estas guías se pueda reinvertir, en favor de nuestra economía”, puntualizó la intendenta.
En materia de Tasa Comercial, el proyecto propone eximir del pago a los nuevos emprendimientos durante los primeros seis meses, beneficio que podría extenderse a 12 meses para quienes se adhieran a la Cámara Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya. Con el objetivo de incentivar la construcción y también facilitar a las familias el acceso a la tierra, el proyecto incorpora un descuento de hasta el 60% por pago contado en trámites de subdivisión de terrenos.
A esto se agrega la reducción de 26 tasas vinculadas a construcción, comercio, servicios y trámites administrativos, que se suman a las 12 del año pasado, lo que harían 38 tasas menos en la Tarifaria de Colonia Caroya, según detallaron las autoridades de la ciudad.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
El gobierno del presidente de AFA se encuentra en su hora más crítica, con la imagen por el suelo, acorralado por denuncias de corrupción y arbitrajes parciales al poder. Solo la Selección Argentina parece ser su último garante. El viernes asistirá al sorteo del Mundial a Washington.
Los dirigentes de la organización aún no irán presos, debido a que todavía no ha quedado firme su condena, la decisión fue tomada por el Tribunal Federal Nº 2
El flamante ministro delineó su rol en el Ejecutivo Provincial: "el trabajo con las instituciones es clave para sostener el entramado social y el bienestar de la comunidad", escribió en sus redes.
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Fallo judicial a favor de Agost Carreño | Sobre los polideportivos | Casado festejó en Bella Vista | Jubilados abrirán el paraguas
Picat suena para presidir la Comisión de Agricultura en Diputados. Carrizo, para un lugar en el gabinete nacional. El jefe del bloque libertario administra los tiempos rumbo al 2027, posterga un inevitable conflicto con Juez mientras intenta desgranar a la UCR para desinflar a De Loredo.
El Frente Renovador quedó formalizado en Córdoba. Reunión con el dirigente nacional. Proyección local para el ´27.
Jornada de reuniones ayer en el Panal. Se aguardaba confirmación del ministerio para Siciliani. El rol de Calvo. Provincia y Capital. El pliego de Lezcano llega a la comisión que maneja el neodelasotismo.