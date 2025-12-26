Menos juguetes y más viejos

Por Javier Boher

La afirmación es lapidaria: “Navidad: las ventas de juguetes cayeron 6,9%”. En un 25 de diciembre tranquilo muchos periodistas y políticos la reprodujeron como una muestra inequívoca de que las cosas marchan mal. El subtexto sería, básicamente, que hay más niños tristes porque hubo menos juguetes bajo los arbolitos. Qué terrible.



El comunicado

El comunicado de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete fue ambiguo. Aunque el título puso el foco en la caída de las ventas, el cuerpo del texto le bajó el tono al pesimismo. Asegura que esperaban que las cosas fuesen peores y que “las políticas de ordenamiento macroeconómico impulsadas por el gobierno nacional beneficiaron al consumidor”, indicando que diciembre se recuperó respecto a un mal mes de noviembre. Atribuyen la caída en ventas a que se sigue achicando el espacio físico de las jugueterías, más que a la expansión de las compras al exterior.

Tengo hijos en edad de recibir juguetes y todavía juegan con algunos de los que heredaron de mi infancia de los 90, con abundancia de juguetes importados. Prácticamente es imposible comprar en un negocio buenos juguetes a un precio razonable, ya que lo local es malo (o Montessori, todo con maderas y trapos como hasta el siglo XIX) y lo importado es mucho más caro que comprado por internet. Hay que agradecer que en la infancia tienen mucha imaginación, porque los muñecos de los Avengers tienen más cara de vendedores de autopartes que de superhéroes y las muñecas tienen una alopecia que disimulan con una cola alta. Muchas veces prefieren las cajas en las que llegan antes que el contenido.

Quizás por eso las compras al exterior se multiplicaron, porque existe mucha más oferta y a mucho mejor precio. Sin ir más lejos, hace unos días vimos exhibido en una vidriera lo mismo que pedimos a China, pero con el ligero detalle de que lo pagamos (con envío incluido) nueve veces menos que lo que debería pagar una abuela que no sabe comprar por Temu y quiere darle el gusto a los nietos.

Es fácil entender al defensor de la industria nacional y su enojo por la pérdida de puestos de trabajo debido a la importación, pero en este caso el consumidor paga mucho más caro para que en el camino ganen plata el importador, el Estado y los burócratas de la aduana.

La otra cuestión

Hay, además, otro elemento del que todavía no se habla tanto en Argentina y es el del derrumbe de la natalidad. Habrá gente que diga “cheee, no seas exagerado, decir derrumbe es muy fuerte”, pero no se lo puede clasificar de otra manera. Desde 2014 hasta acá nacen 345.000 chicos menos por año. No es el total acumulado, sino que de 770.000 anuales en 2014 pasamos a 425.000 en 2024. En el acumulado estamos hablando de alrededor de unos dos millones de chicos que dejaron de nacer. Hoy nace la misma cantidad de argentinos que hace 70 años, pero con una población que es tres veces más grande, lo que va a generar problemas graves.

Si nos quedamos solamente con el tema de los juguetes, son 35.000 niños menos cada año a los que regalar juguetes o comprarles ropa. En 2014 nacieron en Córdoba 58.000 chicos, mientras que el año pasado fueron 34.000. este año hay 460.000 chicos en los jardines y primarias de la provincia, mientras que hace una década había 493.000. El dato curioso es que hay más chicos registrados en nivel inicial, pero con la particularidad de que la sala de 3 se ha ido abriendo desde 2016 en las escuelas públicas, por lo que los números del nivel no son comparables directamente. En cualquier caso, siguen siendo 33.000 chicos menos en las escuelas, pero también en las jugueterías.



El futuro

Como pasa tantas veces en este país, los políticos y los periodistas están en la cosa chiquita, como el tema de cuántos juguetes se venden. Están tratando de ver de qué manera se le puede pegar al gobierno por sus políticas económicas, sin reparar en otros temas graves como el de la natalidad.

Lo observo hace tiempo en las escuelas, donde cada vez hay más profesores, profesoras o maestras que no tienen hijos. Incluso una vez me encontré discutiendo de eso en una mesa en la que había muchos docentes enojados por los reclamos de los padres respecto a la forma de encarar la ESI. Parecía un cavernícola subnormal y sin argumentos al decirles que ellos no entendían la diferencia entre los niños imaginarios de los libros de pedagogía y los niños reales que están en las casas, algo que ellos no pueden ver de primera mano (para lo que recurren a “mis sobrinos”, como si fuese lo mismo ser la tía piola que el ogro que pone límites).

La caída de la natalidad pega directamente en la industria del juguete (que tiene el desafío de modernizarse para pelear contra pantallas y consolas), pero también en el desafío de crear trabajos productivos que generen suficiente riqueza para mantener a una población envejecida que cada vez será más grande.

Es fácil quedarse en la cosa chiquita, en ese 6,9% de caída en las ventas de juguetes. Aunque el verdadero problema todavía no se ha terminado de mostrar, lo preocupante es que hay demasiada gente que tampoco lo quiere ver.

