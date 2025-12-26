Triunfo peronista en la primera pelea UCR–Frente Cívico

Por Carolina Biedermann

La asignación de cargos para la Procuración Penitenciaria en Córdoba y el supuesto acuerdo entre la UCR y el PJ sacaron a la luz la tensión entre la Unión Cívica Radical y el juecismo que venían circulando por lo bajo.

Este lunes, en la última sesión del año legislativo, la Unicameral tratará los pliegos para la designación de la cúpula que integrará el nuevo organismo provincial: la Procuración Penitenciaria. El nombramiento de María Florencia Degano como adjunta del nuevo organismo, en un cargo vitalicio, encendió las alarmas en los esquemas políticos. El rumor de un pacto entre el PJ de Martín Llaryora y el oficialismo de la Unión Cívica Radical explotó en cuestión de minutos.

Los espacios políticos enfrentados a la UCR, y en particular al deloredismo, no tardaron en expresar su malestar por la designación de Degano. Aunque fue la salida de Walter Nostrala, legislador del Frente Cívico, la que terminó de exponer una herida abierta entre la UCR y el juecismo, que ambos espacios venían cuidando y evitando exhibir públicamente.

En su cuenta de X, el dirigente dijo: “Desde el Bloque del Frente Cívico repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el Gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial, en cargos con sueldos millonarios y vitalicios a amigos y socios del poder”.

Además agregó: “Dijimos que al gobierno no le importa lo que sucede en las cárceles de Córdoba, solo le interesa pagar favores con cargos que pagamos todos los cordobeses con los brutales impuestos provinciales. No se tranza con la corrupción, se la combate”.

Los pares legislativos al jefe de bloque del Frente Cívico, pero del bloque de la UCR, sostienen que fue poco prudente la constatación del edil del Juecismo, sobre el radicalismo. “estamos en contra de la procuración y en contra de los pliegos", afirmó una fuente de la Unicameral. No entendemos porqué Nostrala abrió esta pelea sin antes llamarnos y consultarnos”, dijeron.

Consultado por este diario sobre la asignación de Degano y el supuesto pacto con el PJ, Marcos Ferrer, presidente de la UCR dijo: “Gracias a Nostrala y a la corte juecista, Luis está cada vez más lejos de ser Gobernador de Córdoba. Creyeron que le hacían un favor a su jefe político, saliendo a pegarle a la UCR y lo único que están logrando hacerle pensar mal, le hacen tomar malas decisiones. Juez debería estar liderando un proceso de construcción y lo exponen a una pelea con la UCR”, remarcó.

El caso de Degano trae a colación otras experiencias similares. La vocal postulada no proviene del peronismo y su nombre fue atribuido a los radicales por su vínculo, hasta ahora solamente personal, con Julio Ochoa, dirigente de la UC . Sin embargo, no está afiliada a la UCR ni ha militado en el partido. En el radicalismo la identifican por su paso por el Colegio de Abogados y no la vinculan a la militancia partidaria.

Este caso recuerda al de Jéssica Valentini, quien asumió en febrero de 2025 como vocal del Tribunal Superior de Justicia. A lo largo de su carrera en el Estado ocupó distintos cargos, siendo el último el de oficial mayor de la Municipalidad de Córdoba, designada por Martín Llaryora durante su gestión como intendente. Valentini es afiliada a la UCR y esa pertenencia partidaria alimentó, en su momento, las versiones de un acuerdo entre el radicalismo y el PJ, hipótesis que luego fue relativizada al conocerse el vínculo personal entre el actual gobernador y la vocal.

A modo de contra ofensiva, el radicalismo le recuerda al juecismo su aval para aprobar la designación del Fiscal General: “Nosotros tuvimos códigos con ellos y no salimos a contarles las costillas, para no romper lazos y evitar exponernos a la fractura”, remarcó otra fuente boina blanca.

De cara a las elecciones de 2027, este episodio marca el primer cruce público entre la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico. Los pases de factura empezaron a circular, y las diferencias entre Juez y De Loredo, esta vez se disfrazan bajo el paraguas de la Procuración Penitenciaria Provincial, aunque la verdadera pelea es por quien encabeza la candidatura a Gobernador, con el rótulo de ser la verdadera oposición al PJ cordobés.