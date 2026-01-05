Todo 5-5: el backstage del pase entre Quinteros y Torres

Redacción AlfilEnroque Corto07 de enero de 2026
Intendentes con De Loredo | Cárceles bajo la lupa | Rutas riesgosas | La previa a la reapertura de paritarias
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad07 de enero de 2026
Mientras se acerca el ingreso a la Facultad de Derecho de la UNC, las principales agrupaciones estudiantiles ya juegan su propio partido. No se trata solo de clases de apoyo, sino de cómo cada espacio construye un relato sobre masividad, acompañamiento y gestión, en un escenario donde el ingreso y el primer año pueden terminar definiendo una elección que promete ser voto a voto.
Ariel BogdanovCultura07 de enero de 2026
En una semana clave para la temporada, las salas más importantes levantaron el telón con propuestas para todos los gustos. El Oficial Gordillo tuvo un debut exitoso en el Luxor con la presencia de figuras de otros elencos en las tribunas.
Gabriela YalangozianProvincial07 de enero de 2026
La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación dictó una cautelar con efecto expansivo en lo político. La Justicia encendió luces amarillas sobre la Ley de Equidad Jubilatoria y fortaleció al frente gremial que se reunirá con asesores legales para abordar la vía judicial.
Carolina BiedermannProvincial07 de enero de 2026
El Festival de Jesús María pica en punta como el primer destino del Presidente en la provincia. Casa Rosada evalúa la fecha.