Donald Trump afirmó que Estados Unidos espera permanecer en Venezuela por "mucho más tiempo"

El presidente estadounidense afirmó que buscará permanecer en el mando mientras reconstruye el sector petrolero del país. El mismo también sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión del país norteamericano

Política08 de enero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
trump-venezuela

El miércoles por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano.

Durante una extensa entrevista realizada por The New York Times en la Oficina Oval, el mandatario estadounidense afirmó que el gobierno interino venezolano, mismo que actualmente se encuentra compuesto enteramente por exleales al ahora encarcelado Nicolás Maduro, el mismo afirmó: "nos está dando todo lo que consideramos necesario", según reportó el periódico.

A su vez, fue consultado sobre la posibilidad de visitar Venezuela, a lo que respondió que "en algun momento será más seguro". Ante la pregunta sobre la duración de la supervisión directa de Estados Unidos sobre la nación sudamericana y la inminente amenaza de acción militar desde su armada costera, Trump respondió que "solo el tiempo lo dirá".

"Lo reconstruiremos de una manera muy rentable", dijo el presidente durante la entrevista de casi dos horas. "Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Según el diario, Trump no proporcionó un rango de tiempo preciso sobre cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como supervisor político de Venezuela. Cuando se le preguntó si serían tres meses, seis meses, un año o más tiempo, el presidente respondió: "Yo diría mucho más tiempo":

Anteriormente, Trump había indicado que su administración se está "llevando muy bien" con el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro. No obstante, advirtió que ella pagará "un precio muy grande" si no colabora adecuadamente.

