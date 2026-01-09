Todas las órbitas regresan al verano

Por Gabriel Abalos

Festivales de un calendario inmediato

En las vueltas de una agenda cíclica que, por orden planetario y heliocéntrico, nos deja otra vez en el verano, las vacaciones y el calor hacen sonar de nuevo la campanilla que marca la hora de los festivales. Esas ceremonias marchan, naturalmente, sin prestar atención a los movimientos sociales y políticas en el plano internacional, así como a la tensa quietud en el nacional -por el momento- y, tras la previa de ayer jueves- recomienza el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, impertérrito a los cambios, que además está celebrando sus sesenta años de vida. Hoy la cartelera anuncia como números de la noche a Los Palmeras, Q’Lokura, Dj Fer Palacio, Los 4 de Córdoba, Lautaro Rojas y Ángelo Aranda. También hoy, y hasta el 23 de enero, Villa del Rosario comienza su Festival Nacional de Folclore en el Agua (atiéndase a lo de folklore con “c”) con espectáculos nocturnos a las orillas de la costanera del río Xanaes. Y en el reparto gastronómico con que tantas localidades provinciales hallan la excusa para sus propias fiestas veraniegas, Villa Dolores puso en marcha este miércoles el Festival Nacional de la Papa, tal vez diciendo, en materia festivalera, “aquí está la papa”. Abrió a puro cuarteto con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, anoche debía presentarse Abel Pintos, pero se reprogramó para el lunes 12. Esta noche se realiza la Peña del Festival con entrada libre y gratuita en el Teatro Griego transerrano, incluyendo las presentaciones de La Terna, Nadia Pereyra, Santiago Simón y La Fórmula. Su punto más alto debe ocurrir mañana sábado, con la actuación de Soledad Pastorutti.

En Embalse, hoy y mañana se realiza el Festival Un Canto a la Vida en el Polideportivo de esa localidad, con actuaciones de Lucio Rojas y Dúo Amukan. Y corresponde mencionar en el listado la 63° Fiesta provincial del Turismo en Achiras, que este viernes lleva al escenario a Nano Ortiz, Roly Suarez y, en el show principal, a DesaKTa2. Asimismo, sintetizando la agenda, mañana y el domingo se hará el Festival del Pan Casero en Mayu Sumaj, por donde pasarán el Chaqueño Palavecino y Damián Córdoba.

Y dado que todo se acomoda al calendario turístico de estación, es preciso referir que este sábado en Córdoba se producirá una nueva edición del Festival Bum Bum en el Estadio Mario Alberto Kempes, desde las 16 y hasta las 23.30, en cuya apertura y cierre se presentará La Mona Jiménez, y actuarán también El Loco Amato, Lauty Gram, Dj Alan Gómez, Luck Ra, Diplo, La Joaqui, Myke Towers y Major Lazer.

Alta Gracia, sus museos por la noche

En una clase diferente de festividad cultural, Alta Gracia reúne actividades gratuitas en diversos espacios para celebrar su Noche de lo Museos este viernes. Uno de sus más importantes lugares de cultura es el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica y Casa del Virrey Liniers, que prevé desde las 17.30 la actividad Aventura en el museo, y a las 19 un Recorrido Mediado Especial por la historia y los secretos de la casa. A las 21 se llevará adelante la búsqueda del Tesoro del Museo, un desafío con pistas para llegar a los tesoros escondido y aprender más sobre la historia.

Los y las visitantes podrán además moverse entre puntos de importancia como son el Museo del Che, donde se presentará De la Docta, al Mundo: un programa sobre el Che, cuarteto y cultura cordobesa. Otra importante referencia es el Museo Manuel de Falla, allí actuará a las 21.30 Milonga sin corte, y habrá una visita guiada a las 23.30. Por su parte, en el Museo Gabriel Dubois se desarrollará la Peña en movimiento, a cargo de Mario Siandro y el Ballet Folklórico Confluencia. Una opción interesante es asistir al Museo Arqueológico Municipal (MAM) donde se podrán conocer los comienzos del museo en una actividad que incluye sahumos de limpieza y purificación, a cargo de la Comunidad Paravachasca de Camichingones.

Una nueva oportunidad

El Teatro La Llave está presentando su programación de verano en Av. Gauss 5730, y este viernes propone la obra Negociemos, una historia de amor, protagonizada por dos reconocidas figuras del cine y la televisión argentina, como son Rodolfo Ranni y Marta González. La puesta se ofrece a las 21.30, tiene dirección de Ernesto Medela y es su autora Alicia Muñoz. Dos personas mayores, Miguel y Amalia, coinciden una tarde de sol en la plaza. Él ha sacado a pasear al perro y ella está en un banco leyendo un libro, mientras escucha música meditativa. No tienen gran cosa en común, salvo la etapa de la vida que atraviesan y la soledad que a cada uno le ha tocado. Y hay algo más entre ellos: una historia que no fue, por diversas incompatibilidades. Pero es posible que el reencuentro dé lugar a negociar una oportunidad para ambos, si es que la vida les ha enseñado a transigir en sus actuales circunstancias. Es esa negociación la que se produce entre Amalia y Miguel, y tal vez en esta ocasión puedan llegar a un acuerdo.

Entrada general (sin numerar): $39000, preventa exclusiva en www.teatrolallave.com.

Confesión de un cuervo en el agua

Vuelve esta temporada al lago San Roque la obra teatral Cuervo, creada por Sebastián Raspanti, producida y dirigida por Florencia Boasso en Villa Carlos Paz. La mención al espejo de agua como espacio dramático tiene sentido, ya que esta pieza sucede a bordo de un velero y transforma al espectador, desde un crucero próximo, en testigo y parte activa del relato, mediante el uso de auriculares. Un abogado alcoholizado se atreve a contar la maraña del sistema del que desea huir, aunque tal vez ya sea tarde.

En la costa, los espectadores son recibidos con un aperitivo y suben a bordo del crucero, desde donde vivirán una historia de altibajos emocionales. Entradas $ 16600 en cuervoteatro.com.ar.