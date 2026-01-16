Dólar: el oficial sorprendió y bajó quince pesos

Disminuyó el valor de la moneda norteamericana por cuarto día consecutivo en el mercado mayorista, la destinada al público se ubicó en $1.455. Ademas, el Banco Central acumuló un aproximado de 600 millones de dólares.

Este viernes el dólar oficial sorprendió en el mercado tras bajar 15 pesos de su valor, la divisa cerró en $1.455 en el Banco Nación y ya es el cuarto día consecutivo que cae su precio en el mercado mayorista ($1430). El valor actual es el más bajo desde el 21 de noviembre.

En paralelo a esta disminución de valores, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló en esta primera quincena de enero alrededor de 600 millones de dólares, los cuales corresponden al plan de acumulación de reservas desde Nación para compensar el reclamo del FMI.

La tendencia bajista de la moneda norteamericana se atribuye a la liquidación del agro y a las altas tasas de interés, ambos factores fueron claves para la pax cambiaria en plena temporada veraniega. 

Por otra parte, el dólar blue cerró este viernes a $1.505, mientras que el MEP concluyó con un valor de $1472,18,y el Contado Con Liquidación (CCL) se posicionó con un valor de $1.512,02

