Dólar: el oficial sorprendió y bajó quince pesos

A partir de mañana los celulares tendrán aranceles 0% a la importación
La modificación económica fue establecida en el decreto 333 de mayo del 2025, en donde se afirmó una reducción de 16% a 8% y una eliminación para el 15 de enero.
Disminuyó el valor de la moneda norteamericana por cuarto día consecutivo en el mercado mayorista, la destinada al público se ubicó en $1.455. Ademas, el Banco Central acumuló un aproximado de 600 millones de dólares.Economía16 de enero de 2026Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este viernes el dólar oficial sorprendió en el mercado tras bajar 15 pesos de su valor, la divisa cerró en $1.455 en el Banco Nación y ya es el cuarto día consecutivo que cae su precio en el mercado mayorista ($1430). El valor actual es el más bajo desde el 21 de noviembre.
En paralelo a esta disminución de valores, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló en esta primera quincena de enero alrededor de 600 millones de dólares, los cuales corresponden al plan de acumulación de reservas desde Nación para compensar el reclamo del FMI.
La tendencia bajista de la moneda norteamericana se atribuye a la liquidación del agro y a las altas tasas de interés, ambos factores fueron claves para la pax cambiaria en plena temporada veraniega.
Por otra parte, el dólar blue cerró este viernes a $1.505, mientras que el MEP concluyó con un valor de $1472,18,y el Contado Con Liquidación (CCL) se posicionó con un valor de $1.512,02
La modificación económica fue establecida en el decreto 333 de mayo del 2025, en donde se afirmó una reducción de 16% a 8% y una eliminación para el 15 de enero.
El Indec reveló que, el Índice de Precios al Consumidor del año pasado fue el menor en los últimos 8 años. Aún así, en diciembre los precios aumentaron un 2,8%.
El Iaraf revela el ahogo financiero a las provincias tras la reducción de la presión tributaria nacional. Además, en Córdoba hay preocupación por las transferencias automáticas.
La corporación estatal venezolana de petróleo informó que, están en contacto con el país norteamericano para concretar ventas de volúmenes de petróleo.
La cifra fue la más baja de la década, según el Centro de Almaceneros en el mes de diciembre se registró un 2,26%. Aún así, más de la mitad de las familias se endeudan para poder comer.
El Riesgo País argentino cae a 555 puntos básicos, impulsado por el ajuste de bandas cambiarias y un plan de compra de reservas del Banco Central por US$10.000 millones.
De vacaciones hasta el fin de semana, el senador no estuvo en la escena jesumariense del viernes pasado donde Milei se llevó todos los aplausos. Evitar quedar subsumido al libertario frente a decisiones electorales inciertas es uno de los objetivos del año. Control político a Llaryora y votos en el Senado.
Juani Negri arrancó la gestión en el ERSEP | Llaryora con mujeres de cooperativas | De Loredo y una promesa de campaña | Versiones cruzadas | “Tiene el número”
Mientras el Festival de Doma y Folklore de Jesús María quedó en el centro de la escena por la visita y el guiño cultural del presidente Javier Milei, Cosquín afina su 66ª edición con un mensaje político claro: distancia explícita con la Casa Rosada.
Mientras el gobernador se apalanca en la gestión y busca evitar discusiones de política, sotto voce empezaron los intercambios sobre la posición del cordobesismo en Provincias Unidas en el debate por la iniciativa de Javier Milei. Cristian Jerónimo, en contacto. La estrategia del gobierno de dos años.
Cruz del Eje fue el epicentro radical de la semana. Hubo presencia del radicalismo cordobesista, del de Provincias Unidas, de la UCR mestrista y ausencia del oficialismo provincial. El legislador Fernando Luna se la jugó y dejó la frase más picante del acto.