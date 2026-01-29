Enroque Corto

Llaryora con ¿Pailos?

Arrancó la temporada del Teatro Real con preeminencia de artistas cordobeses.Informante: A full el gobierno y la gestión. Parece que el miércoles va el gobernador Martín Llaryora.

Alfil: ¿Qué obra va a ver?

Informante: Va a estar el Flaco Pailos. Una para reírse. Tiene previsto ir a varios festivales más y a obras varias.

Rodríguez Machado sale a bancar

En la previa del debate en extraordinarias, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado salió a defender con fuerza el proyecto para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad. Un allegado a la diputada llamó a la redacción de Alfil para enfatizar su postura.

Informante: No se si leyó los posteos de la diputada y lee queda claro. La discusión que plantea en el recinto no es sólo sobre la edad de imputabilidad. Lo que ella puntualiza es lo obsoleto de la ley vigente, que es un parche de 1980, punitiva y sin garantías, y que así no hay justicia ni para las víctimas ni para los menores.

Periodista: ¿Y sobre la propuesta del oficialismo, qué cambia además de la edad?

I: Mucho. Incorpora debido proceso, límites claros a la privación de libertad y un enfoque en resocialización, educación y asistencia psicológica. También suma derechos para las víctimas y responsabilidad civil de los padres.

P: De todas formas, el punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad

I: Bueno, el tema de la edad tampoco está tan cerrado. El consenso previo estaba en 14 años, pero el Ejecutivo quiere bajarla a 13. Ahí está la pulseada política y donde se van a contar los votos.

P: ¿Será una respuesta a la coyuntura?

I: Rodríguez Machado insiste en que no. Plantea que es un debate largo, con expertos y sectores sociales, y que lo urgente es salir de un régimen que, según dice, a las claras se ve que no da resultados.

Las 62-O pide audiencia

En el marco del debate por la reforma laboral que se abre en el Congreso desde la semana que viene, el gremio liderado por Marcelo Diaz y Ricardo Moreno solicita una audiencia con el gobernador.

Informante: Desde las 62 Organizaciones Peronistas resolvieron a través de un comunicado pedirle una audiencia al gobernador Llaryora. Con la expectativa de obtener una respuesta afirmativa.

Periodista: La CGT Córdoba también lo pidió.

I.: Y sí, hay inquietud respecto a cómo se moverán los diputados peronistas de Córdoba. El pedido del movimiento obrero es justamente para conversar sobre cuál será la postura que tomará el Panal frente al debate. Pero también, quieren dialogar con Llaryora para contarle cuál es la situación de los distintos sectores de trabajadores, y abordar acciones en conjunto con el Gobierno para evitar la pérdida de puestos laborales.

Insólito reclamo a Rodrigo De Loredo

Informante: Qué bravas que están las redes. Parece que se puso de moda la violencia con la que empezaron los libertarios. Preste atención a esto que le voy a contar. En esta historia los protagonistas son: Rodrigo De Loredo y un militante peronista de apellido Bonino-Resulta que Bonino publicó un video defendiendo la compra de los drones por parte de la Provincia. En los comentarios apareció De Loredo y dejó un comentario: "¿Y este quién es y porqué está vestido así?"

Periodista: Hmm ya me imagino por donde va. Innecesario enfocarse en el look de esta persona.

I: No se lo imagina. Coincido con usted por lo del comentario, cada uno se puede vestir como se le cante. Pero el peronismo escaló el tema y no se quedó con la pregunta de De Loredo sobre el look. Salió al cruce diciendo que el radical no se preocupa por los derechos de las personas de la Diversidad, por no conocer al militante que trabaja en esa área. También mencionaron que RDL atacó la apariencia, que "no fue una crítica de moda al tratarse de una estética queer".

P: Pero De Loredo no dijo todo eso

I: Pero la militancia peronista lo interpreta así.

Choferes de apps también reclaman

El periodista recibía información sobre una protesta que tendría lugar en Río Cuarto este jueves y que involucra a choferes de las apps de transporte.

Periodista: Me llegó que los conductores de Uber y DiDi están organizando una protesta en Río Cuarto. ¿Se enteró de algo?

Informante: Estoy al tanto. Los choferes quieren hacer un “apagón masivo” de las aplicaciones. Dos días completos, jueves 29 y viernes 30, con la idea de apagar las apps durante toda la jornada como forma de protesta.

P: ¿Qué está pasando? Uno se acostumbró a protestas de taxistas y remises, ¿pero de choferes de apps?

I: Bueno, es que los problemas existen en todos los planos. Al igual que taxis y remises, los de las apps dicen que tienen tarifas bajas que no cubren costos, no reconocen el desgaste del vehículo ni el valor del trabajo del conductor.

P: Entonces el reclamo es a las empresas, ¿no?

I: Por una vez en la vida, sí. El municipio no puede hacer nada porque, aparte, esas apps en cuestión están funcionando por fuera de la ordenanza. Ahora, seguramente a alguien se le va a ocurrir que el reclamo llegue a la Municipalidad. Porque, ¿a quién le van a tocar la puerta si no?

P: Los taxistas y remiseros dicen que las apps les sacaron viajes y que se está extinguiendo el transporte clásico. Pero ahora veo que la nueva era trae nuevos problemas.

I: La huelga es digital y, si cortan el servicio, a la marca no le entra plata. De ahí, deberán arreglar con ellos cómo siguen. Ahora, ¿entiende cómo viene la mano? Se piensan que el privado soluciona todo y que el mercado se autoregula. Pero, ¿qué sería de nosotros sin la herramienta de la protesta?

P: Claro. Esto de cortar el servicio suena más a una medida sindical.

I: Es que la economía de plataformas también empieza a tener lógica sindical, aunque no tenga sindicatos formales. Organización, reclamo colectivo y presión pública, es lo mismo que con los bondis o los taxis. Ya verá que ahora van a pedir que aparezca otra vez el Estado salvador.