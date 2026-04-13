PAMI en crisis: sus prestadores realizan un paro de 72 horas

Redacción Alfil

Los profesionales nucleados en APPAMIA (Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines) realizan entre este lunes y miércoles un paro de 72 horas, sin atención. Los afiliados podrán recurrir, solamente, a los servicios de guardia “según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente”.

Tras eliminarse un incentivo económico acordado unilateralmente, la situación se complejizó y se conoció que los médicos de cabecera pasarán a cobrar $1.400 cada consulta, y los odontólogos de manera extrema cobrarán $374 la consulta.

Desde la Asociación de los Profesionales, aseguraron que el "piso necesario para sostener la atención médica" es por lo menos $6500 la consulta. Atilio Rossi, delegado de los médicos de cabecera del PAMI, aseguró en La Voz que por esta nueva resolución pasarían de cobrar un aproximado de 1 millón 650 mil pesos a percibir 800 mil pesos en total por mes. Rossi aclaró que cualquiera de los dos montos es "una miseria."