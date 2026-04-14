Entre películas y años para recordar

"Eterno resplandor", Carmen Maura en "Calle Málaga" y B.B. en "El desprecio"

Cómo se borra el amor

Esta tarde prosigue el reiniciado ciclo Cine en el Palacio, Museo Evita – Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), que se inscribe en la temática Una serie sobre el tiempo, I - Los recuerdos. Para dar de lleno en este perfil regido por la multiplicidad de cronos, el título de este martes es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (EE.UU., 2004) dirigida por Michel Gondry (guionista junto a Charlie Kaufman), un clásico del cine de ficción anticipatoria referido a la decisión de una pareja, Joel y Clementine (Jim Carrey y Kate Winslet), de someterse ambos, cada quien por su lado, a un tratamiento irreversible de “borrado” de los recuerdos del fuerte vínculo amoroso que existió entre ellos, antes de un final poco feliz de la relación. La película toma el proceso de dicho tratamiento, con una serie de flashbacks de los recuerdos felices que van desapareciendo de la memoria, mientras en torno al procedimiento sucede una serie de hechos banales o cotidianos relativos a los demás personajes de la historia. Eterno resplandor dio entidad narrativa a una problemática dolorosa vinculada al sufrimiento de la separación, y una metáfora al papel del recuerdo.

A las 18, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta agotar cupo.

Obras de cine sin tiempo

En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) se proyectan los dos estrenos del jueves pasado y dos títulos del ciclo de diez películas de William A. Wellman que arrancó este lunes y se extiende hasta la primera semana de mayo. La primera y la última función de este martes destacan títulos de Wellman, director, productor, guionista, actor, además de piloto militar. Su primer filme, la producción de cine mudo Wings (Alas), de 1927, fue el primero en ganar un premio Oscar como Mejor Película. Los dos títulos de esta tarde cuentan con la actuación de Barbara Stanwyck. A las 15.30 Enfermeras de noche (1931), un policial, y a las 22.30 El precio de compra (1932) una comedia.

Los estrenos en marcha son dos: a las 18 el filme surcoreano La única opción, dirigida por Park Chan-Wook, una película que aborda las faltas de oportunidades en el mundo laboral actual (basada en un thriller de terror de 1997) llevadas al extremo. Un hombre que ha sido despedido de su trabajo decide deshacerse de sus competidores para obtener un puesto vacante en una empresa, y así poder recuperar el nivel de vida familiar. No faltan algunos guiños de comedia en esta versión.

El otro título es un verdadero clásico y modelo para varios cineastas, el reestreno de un filme de Jean-Luc Godard de 1963: El desprecio, con Michel Piccoli, Brigitte Bardot, Jack Palance. La trama, adaptación libre de una novela de Alberto Moravia se moldea sobre el rodaje de una película, una adaptación de La Odisea dirigida por el gran Fritz Lang, que hace de sí mismo. El triángulo lo forman un guionista (Piccoli), su esposa (Bardot) y el productor (Palance). El desprecio de la joven por una agachada de su marido, durante el rodaje, concluirá en tragedia. Desmarcándose de la ruptura planteada en sus dos filmes previos, Godard mostró su maestría en esta gran producción de estudio de intenso y sutil aliento narrativo, una apuesta al relato clásico y una imborrable lección de cine. A las 20.30.

Entrada general $7000, jubilados $6000. Abonados $700.

Choques de generaciones

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) presenta a las 17, hoy y mañana, el filme Calle Málaga (España, Francia, Marruecos, 2025) dirigido por Maryam Touzani, que aborda la vida de María Ángeles (Carmen Maura), una mujer española al borde de los ochenta que ha vivido siempre en Tánger, y que muestra una gran vocación de ser feliz. La llegada de su hija que acaba de separarse en Madrid, junto a sus dos hijos, interrumpen la serena vejez de la madre. La joven viene decidida a vender la casa en Tánger, de cuya propiedad es titular, lo que despertará en María Ángeles una fuerte resistencia y una plena vitalidad.

A las 19 se proyecta Gioia mia (Italia, 2025), dirigida por Margherita Spampinato, vuelta de tuerca a un argumento conocido: la obligación de convivir un niño rebelde e inquieto y su tía abuela, durante un verano en un antiguo edificio siciliano. Un choque generacional y un aprendizaje para ambos personajes.

Entrada general $5000, estudiantes y jubilados $3500.

La Sinfónica Ciudad Universitaria

La Orquesta Sinfónica de la UNC se presenta este martes en el Pabellón Argentina - Sala de las Américas (Av. Haya de la Torre s/n - Ciudad Universitaria), ofreciendo su segundo concierto de la temporada, bajo el título Entre sueños y máscaras. El programa incluye las obras sinfónicas: Obertura de Ruslan y Ludmila, de Mijail Glinka; Obertura de Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn; la Suite de Gabriel Fauré Masques et Bergamasques, y Peer Gynt, Suite Nº 1, de Edvard Grieg. Director invitado: Andrés Acosta. A las 20, entrada libre y gratuita.

“Tonos y Toneles”, memoria viva

Mañana miércoles habrá una nueva evocación de la Córdoba cultural de medio siglo atrás, en forma de homenaje a un espacio significativo de esa época: los 50 Años de la peña Tonos y Toneles, a las 20 en el Teatro Comedia (Rivadavia 254). La peña del Tito Acevedo perteneció a una época de auge de esos espacios que mantuvieron un signo de identidad y resistencia cultural en tiempos de gobiernos ilegítimos y autoritarios. Fundada en 1976, Tonos y Toneles desarrolló su actividad bajo la dictadura del llamado Proceso, y fue un refugio de las canciones, la poesía y las convicciones culturales de los y las jóvenes cordobeses frente a un clima trágico y hostil. Funcionó hasta 1993 en el local de Avenida Santa Fe 450. Participarán varios de los músicos que le dieron vida a “Tonos” a lo largo de casi dos décadas y habrá memorias narradas.