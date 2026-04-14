Elecciones UNC: Pérez confirmó su candidatura con lo que queda de La Bisagra

La fórmula opositora encabezada por el decano de FAMAF, Pedro Pérez, acompañado de Liliana Córdoba, vicedecana de Cs. Sociales, quedó oficializada con un armado bastante reducido y una fuerte impronta kirchnerista. En contraste, Boretto exhibe volumen político y una estructura transversal en todos los claustros. Además, ¿Se viene una tercera lista?
Universidad14 de abril de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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La incertidumbre se terminó. Finalmente, el espacio VAMOS confirmó su participación en la disputa por el Rectorado de la UNC con una fórmula encabezada por el decano de FAMAF, Pedro Pérez, acompañado por la vicedecana de Sociales, Liliana Córdoba. La definición, que se hizo esperar, ordena formalmente a la oposición, aunque deja abiertos varios interrogantes sobre su capacidad real de competir.

El armado que respalda la candidatura tiene base en un conjunto de facultades donde el espacio conserva inserción: Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, FAMAF y sectores de Comunicación (el casi inexistente espacio que pretende liderar Claudia Ardini). Se trata, en su mayoría, de unidades académicas donde confluyen sectores del kirchnerismo universitario y lo que queda de La Bisagra, en una configuración que explica tanto su volumen actual como sus límites de expansión.

La presentación pública de la lista, sin embargo, estuvo lejos de transmitir fortaleza. La imagen que comenzó a circular mostró un grupo reducido, con fuerte predominio de sectores vinculados al kirchnerismo universitario y escasa diversidad política. Más que una síntesis amplia, la foto parece reflejar un armado contenido, con dificultades para proyectarse más allá de su núcleo duro.

El dato no es menor si se lo contrasta con el movimiento del oficialismo. En paralelo al lanzamiento opositor, el rector Jhon Boretto avanzó con su propio esquema de construcción política, mostrando una estructura que abarca desde el claustro estudiantil hasta docentes, no docentes y egresados, en articulación con el espacio Somos.

La comparación empieza a instalarse casi de manera inevitable. Mientras el oficialismo exhibe volumen, territorialidad y transversalidad, la oposición aparece más concentrada, con menor capacidad de expansión y todavía atravesada por las tensiones que marcaron su proceso de definición.

En ese marco, la candidatura de Pérez parece más el resultado de una necesidad interna que de una síntesis política consolidada. Su desembarco como cabeza de fórmula ordena formalmente a VAMOS, pero no necesariamente resuelve las desconfianzas ni amplía el alcance del espacio.

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A esto se suma otro elemento que empieza a sobrevolar el escenario: la posible irrupción de una tercera lista. Distintos sectores deslizan la chance de que en los próximos días se conforme una opción más claramente posicionada a la izquierda, con referencias en el Frente de Izquierda y los Trabajadores y en figuras como Miriam Bregman a nivel nacional.

En la UNC, ese armado podría tomar forma a partir de la estructura de la agrupación Roja y Negra, que hoy se posiciona como oposición dentro de ADIUC. Aunque todavía no hay confirmaciones formales, el solo rumor agrega un factor de fragmentación que podría impactar directamente sobre el caudal electoral opositor.

Por ahora, el tablero empieza a ordenarse con más nombres que certezas. La oposición logró cerrar su fórmula, pero el desafío recién comienza: transformar un armado que hoy aparece acotado en una propuesta competitiva. Del otro lado, el oficialismo sigue sumando apoyos y mostrando una estructura difícil de ignorar.

La incógnita ya no pasa sólo por quién compite, sino por si la oposición logrará ampliar su base o quedará atrapada en un esquema que, por ahora, luce más defensivo que competitivo.

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