Navarro conduce el PJ local y la carrera por la intendencia empieza a tomar forma

La legisladora provincial quedó al frente del justicialismo villamariense en un proceso de unidad que la posiciona como una de las figuras más fuertes de cara al 2027.
Villa Maria17 de abril de 2026 Florencia Coria
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El Partido Justicialista de Córdoba cerró su proceso de renovación de autoridades con una premisa que se repitió en cada rincón de la provincia: la unidad. En Villa María, el resultado fue contundente: Verónica Navarro Alegre, actual legisladora provincial, asumió como nueva presidenta del PJ local, reemplazando a Aldo Paredes. Una designación que no es sólo orgánica. Es política. Y tiene un peso adicional: Navarro se convierte en una de las pocas mujeres en conducir un PJ local.

El proceso se replicó en los 26 departamentos y en la conducción provincial, donde el gobernador Martín Llaryora quedó al frente del PJ de Córdoba (pedirá licencia) y Facundo Torres fue elegido presidente alterno.  En el Departamento General San Martín, Augusto Arietti, intendente de Luca, presidirá el Consejo Departamental, mientras que Adriana Alassia quedó al frente en Villa Nueva.

 

Una lista de consenso

Desde el PJ local se remarcó que el intendente Eduardo Accastello fue el articulador del proceso. Fue él quien “llevó adelante las acciones de consenso para lograr esta lista única y también en los circuitos”. El resultado fue una lista de unidad que contempló cada sector, cada vertiente y cada municipio del departamento.

La propia Navarro lo subrayó. “Fue un proceso muy generoso, tengo que agradecer a todos y cada uno de las personas que integran esta lista de unidad porque respondieron de una manera muy comprometida a la convocatoria del intendente Eduardo Accastello, a la mía propia, a la de los intendentes de cada una de las localidades”, expresó la legisladora. Y añadió: “Logramos conformar en el Departamento General San Martín, en todos los circuitos, una lista de unidad que contempla a cada uno de los sectores y a las distintas vertientes políticas". El gobernador Llaryora y Facundo Torres también hicieron saber “su alegría y su satisfacción” con el resultado, según indicó Navarro.

 

La unidad como proyecto

Para Navarro, lo ocurrido no es solo un trámite partidario. Es una señal de hacia dónde va el PJ cordobés. “Creo que toda la provincia y todos y cada uno de los departamentos hemos respondido de similar manera, priorizando la gestión, priorizando el interés común de la comunidad, por encima de situaciones personales y de intereses mezquinos”, afirmó. En ese marco recuperó una frase del ex gobernador Juan Schiaretti para graficar la cultura política que el justicialismo cordobés reivindica: “Pensamos distinto pero trabajamos todos juntos”. Y lo ancló en la práctica cotidiana: recorridas por el departamento, obras concretas, continuidad de políticas públicas. “No importa quién inicie una obra o una gestión, importa que desde la provincia y desde los municipios lo sostengamos, lo continuemos y lo terminemos”, subrayó.

 

El nombre que suena

Nadie habla de candidaturas, aún. En 2027 Villa María elige intendente, y el nombre de Verónica Navarro ya aparece en los cálculos del justicialismo local. Si Accastello decide no renovar, ella es una de las referencias naturales. Si el intendente va por otro período, Navarro quedará igualmente posicionada para el turno siguiente.

Consultada sobre su proyección política, la legisladora no esquivó la pregunta. “La verdad que sí, creo que uno siempre se prepara para eso. Soy consciente de la responsabilidad que tengo, no me asusta. Para mí sería un honor”, respondió. Aunque aclaró que hoy el foco está en otro lado: “No estamos pensando más allá de lo que nos toca hacer y trabajar en esto, en planificar, en organizar”.

Ese trabajo ya tiene una agenda concreta. Antes de abril, el ENRED reunirá a más de 60 intendentes (no solo del departamento, sino de otros cinco circundantes a Villa María) para trabajar políticas públicas específicas. Una muestra más de que Villa María sigue siendo, en palabras de la propia Navarro, “referente en materia de políticas públicas y de innovación”.

 

Planificación para un contexto difícil

La nueva conducción del PJ local asume en un escenario que Navarro no minimiza. “A pesar del contexto de crisis y lo difícil del momento, con el deterioro social, económico y también sanitario, nuestra región va encontrando las respuestas para poder solucionar, aunque sea en parte, las demandas y las necesidades más urgentes”, reconoció. Frente a eso, la apuesta es la planificación estratégica: infraestructura vial, férrea, energía, articulación con universidades, cooperativas, el sector privado y la nación. “Tenemos que trabajar en un proyecto político alternativo para el año que viene a nivel nacional, y nos va a encontrar a todos juntos”, cerró.

 

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