Doble negativa cordobesista a reclamo de intendentes contra Caputo

Doble negativa cordobesa recibieron los organizadores del reclamo de intendentes nucleados en la FAM por obras y fondos adeudados por Nación al ministro de Economía, Luis Caputo, que se realizó el martes pasado. El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, hombre del gobernador Axel Kicillof, se comunicó con el intendente Daniel Passerini para invitarlo a participar de la movida del ente municipal que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dirigente alineado al gobernador Axel Kicillof. El ministro también llamó a Pablo Javkin, intendente de Rosario, y Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán, entre otros de la veintena de distintos orígenes políticos que forman el Consejo Federal de Intendentes (Cofein). El espacio fue creado hace dos años por el reclamo de los subsidios al transporte, en paralelo a una FAM a la que ven vinculada “al kirchnerismo” y ligada a las necesidades bonaerenses. La respuesta fue no porque la escena, argumentaron, lucía “muy metropolitana”. La acción de la FAM se hizo y participaron dirigentes de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

La segunda negativa fue del Panal. Desde el viejo esquema municipalista que se vinculó con Katopodis, en el pasado, por las obras públicas en la provincia, sondearon la posibilidad de participar del reclamo en CABA, pero no hubo eco. Martín Llaryora evitará ser vinculado al kicillofismo para no ser mirado como un gobernador adversario, al menos mientras haya posibilidad de que la decisión de Javier Milei y su hermana sea no jugar electoralmente en las provincias para priorizar la reelección presidencial. Como agravante para el llaryorismo, el destinatario del escrache municipal era Caputo, con quien el sanfrancisqueño tiene muy buena relación y quien le firma avales para tomar fondos externos.

La distancia Llaryora- Milei parece no llegar al hueso más allá de las demandas del cordobés por el Pami y la plata para Discapacidad. Desde la propia vereda libertaria algunos aseguran que la suspensión del acto que el diputado y jefe libertario provincial, Gabriel Bornoroni, iba a realizar mañana sábado en el salón Botánico, se decidió porque la Casa Rosada, y en concreto los Menem que están pegados a Karina Milei, no quieren enfrentar a los gobernadores “que no son enemigos”, de los cuales pueden obtener votos para el Congreso. Los cuatro enemigos son Kicillof, Gustavo Mellela de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Ziliotto de La Pampa.

Los intendentes y jefes comunales del oficialismo cordobés, del palo interno que sean, se quedaron con ganas de protestar y reclamar a Nación. Están muy preocupados. La interanual primera quincena de marzo 26/25 dio una caída del 27%. Son muchos millones menos de pesos mensuales para sueldos y servicios. El ministerio de Gobierno delineó un panorama muy complicado para los próximos seis meses y los municipios anunciaron ajustes de gastos y de planta política. Lo hizo Río Cuarto (ver nota aparte) y al cierre de esta nota replicaba Capilla del Monte, cuyo intendente interino Santiago Arenas la reducción del 15% en los salarios de funcionarios del Ejecutivo, concejales y tribunos de cuentas y su congelamiento, recortes en partidas como horas extras, combustible y gastos operativos. Para muchos de sus colegas, reducir secretarias no cambia la complicada ecuación financiera, aunque no se descarta que nuevos municipios avancen en lo mismo.

En el chat de 220 miembros con el que se comunican los de Hacemos Unidos, algunos plantearon hacer un propio reclamo cordobés, la semana que viene en Buenos Aires, en un tono “cordobesista”, es decir, con críticas por arriba del cinturón, como aplica Llaryora. Otra moción que apareció fue armar una movida nacional y políticamente transversal. Difícil.

Por el lado de la FAM parece poco probable que los peronistas locales participen: el gobierno de Llaryora neutralizó a la federación que preside el “barón” Espinoza al sumar a su gestión a Agustín Gonzalez, ex intendente de Cruz Alta que estuvo cerca del Frente Renovador que es el referente provincial en la entidad municipalista. En cambio, el Cofein va a activar. Sumó a la diputada schiarettista Carolina Basualdo, presidenta de la comisión de Asuntos Municipales de la cámara baja, y se pidió una reunión con el ministro de Interior, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ninguno de los dos tiene firma para fondos. La próxima reunión del Cofein será el 13 y 14 de mayo en Rosario. La semana que viene habrá una reunión en Tucumán donde la veintena de intendentes que forman el organismo van a debatir sobre el cambio climático, pero se entiende que precalentarán el clima para los planteos a Nación.