La UEPC finalmente aceptó la propuesta de la Provincia

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria docente 2026, tras una serie de modificaciones que resultaron determinantes para destrabar el conflicto.

Según se informó, la decisión se tomó luego de que el Ejecutivo introdujera cambios en la oferta inicial, que había sido rechazada en instancias anteriores. Desde el gremio señalaron que la nueva propuesta “incorpora mejoras significativas en relación a la anterior”, lo que permitió avanzar hacia su aprobación.

El esquema acordado contempla actualizaciones salariales atadas a la inflación, con incrementos de carácter remunerativo y acumulativo durante los primeros meses. En ese sentido, desde UEPC destacaron que “se garantiza un mecanismo de actualización que acompaña la evolución del IPC”, uno de los puntos centrales del reclamo docente.

Además, el acuerdo incluye instancias de revisión periódica y contempla variables como la recaudación provincial. Desde el sindicato indicaron que estos cambios “permiten sostener el poder adquisitivo de los salarios en un contexto inflacionario complejo”.

La aceptación de la propuesta se definió tras un proceso de consulta en las delegaciones departamentales, en medio de un conflicto que incluyó paros y movilizaciones. “La decisión surge del debate y la participación de las bases”, expresaron desde la organización gremial.

Con este acuerdo, se encauza la negociación paritaria y se abre una nueva etapa en el vínculo entre el Gobierno provincial y el sector docente, luego de semanas de tensión e incertidumbre en el inicio del ciclo lectivo.